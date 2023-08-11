Программа "єВідновлення": Шуляк назвала сумму, которую уже согласовали на выплату пострадавшим

В рамках государственной программы "єВідновлення" уже согласовано на выплату 7328 заявлений владельцев поврежденного в результате войны жилья, где сумма компенсации составляет 593 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"По состоянию на 10 августа имеем уже 6 376 согласованных заявлений. Это общая сумма средств, которые утверждены местными властями, переданы на выплату, обработаны банком и зачислены на счета заявителей. Сейчас ожидают обработки 8370 заявлений, начислена компенсация - 4 121. 36 102 заявлений от людей. Также созданы и работают 523 комиссии, которые обследуют и принимают решение о выплате компенсации", - рассказала она.

Также уже подано почти полмиллиона информационных сообщений в Дії - 493 750.

По словам Шуляка, преимущественно заявления на компенсацию касаются квартир (52,6%) и частных домов (47%). Больше всего заявлений поступает из Харьковской (13043), Киевской (7443) и Николаевской (2720) областей.

Также в Украине уже запустили механизм компенсации за уничтоженное в результате вооруженной агрессии РФ жилье. Это второй этап государственной программы по обеспечению граждан жильем. Подать заявления можно через приложение Действие.

Напомним, с 10 мая 2023 года в Украине стартовала программа "єВідновлення", в рамках которой компенсацию до 200 тыс. грн на ремонт начали получать владельцы поврежденного жилья. С 15 августа программа выплаты компенсаций будет распространяться на владельцев разрушенного жилья.

Ранее парламент принял инициированный главой партии "Слуга народа" Еленой Шуляк законопроект №7198 о выплате компенсации владельцам уничтоженного и поврежденного имущества.