Прогноз цін на зиму: що подорожчає найбільше та якими продуктами слід запастися вже зараз

Що відбувається з цінами

Коливання вартості продуктів залежить від рівня інфляції, сезонності, врожаю, вартості енергоресурсів. Останні місяці в Україні зберігалася тенденція на зниження споживчих цін.

Як пояснили в Нацбанку, цьому сприяла широка пропозиція фруктів та овочів нового урожаю в Україні, високі врожаї олійних та зернових культур та їх швидке збирання, обмеження можливості експорту.

Голова Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду зазначив, що вартість багатьох продуктів у 2023 році менша ніж торік. Проте здорожчання все ж не уникнути.

За його прогнозом, ціна овочів та фруктів поступово підвищуватиметься на 5-10% щомісяця. Вартість молочки зросте на 3-5%. Також взимку варто знов очікувати суттєвого збільшення ціни за яйця.

Причиною цієї тенденції є сезонне зменшення пропозиції від господарств, збільшення витрат на зберігання продукції.

Експерт Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка в коментарі РБК-Україна розповів, які додаткові витрати впливатимуть на зміну цін у холодний період року.

"Це збільшення використання пального, якщо російські атаки по енергомережах будуть активними, а також збільшення витрат електроенергії. Крім цього, зростатимуть обсяги імпортної продукції в деяких категоріях товарів, а вона може бути дорожчою за українську", – зазначив він.

Яйця – знов ціновий рекордсмен?

Курячі яйця вже зростають у ціні. Це сезонне явище, адже восени пропозиція від господарств завжди зменшується.

На думку очільника парламентського комітету з питань аграрної політики Олександра Гайду, цьогоріч яйця знов стануть рекордсменом зі здорожчання. Є велика ймовірність, що до новорічних свят ціни сягнуть показника минулого року, коли яйця коштували близько 75 грн за десяток.

В УКАБ зазначають, що окрім сезонного зменшення пропозиції від господарств та загального виробництва, не треба забувати про зміни тарифів електроенергії, котрі відіграють важливу роль у собівартості виробництва продукції птахівництва. До кінця року ціни на яйця будуть варіюватися від 60-70 грн/за десяток.

Зараз середня ціна за десяток яєць категорії С1 поки тримається на рівні 55,8 грн.

Cкріншот varus.ua

Вартість м'яса

За останні тижні в Україні дещо знизилися ціни на м'ясо. На це вплинула низька вартість зернових та протеїнових компонентів для відгодівлі.

Також на ринку свинини фіксується активізація імпортних поставок. Хоча об’єми не довоєнні (3000-5000 тонн), проте стабільні – в межах обсягів 1800 тонн прогнозуються у жовтні. Як розповів експерт УКАБ, це не дає ціні швидко рости, але до кінця осені можливе здорожчання до 5%.

Наразі середня вартість свиної грудинки по супермаркетах становить 177,6 грн.

Ціни на крупи

Українські аграрії зібрали рекордний врожай гречки завдяки збільшенню площі посівів та високій врожайності культури. Це сприятиме зниженню кінцевої вартості крупи, але варто враховувати також фактор дорогої обробки, логістики, пакування. Аналітик УКАБ Максим Гопка вважає, що ціни на гречку можуть дещо коливатися, але загалом не зростатимуть.

Середня вартість гречки в супермаркетах – 36,2 грн/кг. При цьому в мережах АТБ, Metro, Novus можна купити крупу за 32-33 грн. Нагадаємо, ціна гречки на піку в серпні 2022 досягала 92,7 грн/кг.

Cкріншот atbmarket.com

Ціни на рис будуть високими порівняно з торішніми через зниження власного виробництва.

На полицях магазинів рис (довгий пропарений) продається в середньому за 71 грн/кг. Ціна почала зростати від зими 2022 (тоді крупа коштувала 40 грн/кг).

Що буде з вартістю цукру

Нещодавно в мережі з'явилися новини, що на українців чекає дефіцит цукру через великі обсяги експорту в країни ЄС, де вже другий рік неврожай цукрових. Однак ця інформація не відповідає дійсності.

Виробництво цукру в цьому році залишається на високому рівні, що покриває внутрішній попит та дає можливість експортувати. В УКАБ зазначають, що цукор в Україні буде стабільний в ціні. Середня вартість по супермаркетах становить 34,35 грн.

Cкріншот silpo.ua

Чи варто робити запас овочів на зиму

Гарний врожай овочів сприяв зниженню споживчих цін у перші місяці осені 2023. Так, значно нижчою за торішню є вартість:

цибулі – 12,5 грн/кг проти 33,6 грн/кг

– 12,5 грн/кг проти 33,6 грн/кг білоголової капусти – 7,41 грн/кг проти 15,63 грн/кг

– 7,41 грн/кг проти 15,63 грн/кг моркви – 9 грн/кг проти 25,55 грн/кг

– 9 грн/кг проти 25,55 грн/кг буряка – 8,05 грн/кг проти 13,4 грн/кг

Картопля також продається за низькою ціною - 9,5 грн/кг. Така доступна вартість поки що дозволяє українцям робити запаси овочів.

Проте найнижчий ціновий рівень овочі вже пройшли. Як зазначив аналітик УКАБ, з настанням холодів продукція середньої якості розпродається по доступним цінам.

Здорожчання очікується в першій половині листопада, коли середня температура повітря знизиться й стане прохолодніше – в ціну закладатимуть витрати на зберігання. Максим Гопка також додав, що до війни переважна більшість українських овочів закінчувалась в кінці січня, на початку лютого.

Що буде з цінами на фрукти взимку

Ціна на яблука буде у високому діапазоні. Проти минулого року вартість є дорожчою на 30-40%.

До прикладу, сорт яблук Айдаред у супермаркетах коштує 20 грн/кг, а восени 2022-го вартість цих яблук складала 12,96 грн/кг.

Cкріншот silpo.ua

В УКАБ розповіли, що причиною цьому став менший врожай та малі обсяги виробництва. Крім того, на українські яблука стабільно великий попит в Європі, де також фіксуються високі ціни на цей продукт.

Банани та цитрусові у жовтні 2023 продаються за нижчими цінами ніж торік через падіння зовнішніх цін.

Банани зараз коштують в середньому 46,12 грн (63,45 грн/кг у жовтні 2022), а мандарини – 47,24 грн (70,73 грн/кг у жовтні 2022). Загалом їх вартість і надалі залежатиме від імпортних поставок та цінової ситуації в країнах виробників.