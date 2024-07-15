Прогноз щодо світла. Коли відключень поменшає та чи чекати на покращення цього тижня

Через наслідки російських атак ситуація в енергосистемі залишається складною. Світло подається за графіками, відключення заходять до "світло-сірих зон", внаслідок чого електрики немає по 5-6 годин поспіль.

Про те, коли відключень стане менше, за яких умов та чи покращиться ситуація вже цього тижня, - у матеріалі РБК-Україна .

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Які прогнози і чи буде менше відключень вже цього тижня

Українцям доводиться жити у режимі жорстких відключень світла. Основні причини - ремонти в системі генерації, зростання споживання через спеку, обмеження в імпорті та слабка економія. Заклик економити за рахунок відмови від кондиціонерів не спрацював, а ефект, якщо є, то незначний.

Проте найближчим часом ситуація може покращитися. Прем'єр Денис Шмигаль сподівається на третю декаду липня.

"У двадцятих числах липня розраховуємо на покращення ситуації. Завершаться ремонтні роботи на деяких об'єктах генерації, що збільшить потужність в енергосистемі. Таким чином відключення будуть не такими тривалими", - заявив він минулого вівторка.

Днями голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький наголосив, що передумови для такого сценарію є. Перша - це задіяння додаткових потужностей, друга - прогнозований спад спеки та зниження навантаження на енергосистему. Треба почекати півтора-два тижні.

"У третій декаді липня справді стане трохи легше. Це буде залежати від того, чи спаде спека... Справді, має стати трохи легше, тому що будуть включені додаткові генераційні потужності", - додав він.

При цьому в.о. генерального директора "Українських розподільчих мереж" Артем Мартинюк в ефірі телемарафону сказав, що покращення можливі вже цього тижня. Коли саме - на початку чи наприкінці - сказати складно. Все залежить від виходу генерації з ремонтів, але є надія, що "всі відчують покращення" до кінця тижня.

Директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко вважає, що навряд чи варто сподіватися на значні покращення цього тижня.

"Для мене, наприклад, більше довіри викликає інформація "Укренерго". Тому що "Укренерго" контролює всі дані в енергосистемі щодо стану, наявності потужностей, дефіциту тощо. У принципі, я схильний вважати, що ситуація може покращитися наприкінці липня. Це ще не означає, що покращиться, але така ймовірність є. Десь, за тиждень", - розповів він у коментарі РБК-Україна.

На які фактори спираються прогнози

На підконтрольній Україні території є три атомні електростанції, які сумарно мають дев'ять енергоблоків. Хмельницька АЕС експлуатує два блоки по 1000 МВт, Південноукраїнська АЕС - три блоки по 1000 МВт, Рівненська АЕС - чотири блоки: два по 1000 МВт та два по 420 МВт.

Зазначимо, окупована з березня 2022 року росіянами Запорізька АЕС (найбільша атомна станція в Європі) має шість блоків по 1000 МВт. Тобто по факту більше половини з нинішнього дефіциту 9 ГВт можна було б покрити за її рахунок, якби вона була під контролем України та працювала на повну потужність.

Особливість експлуатації атомних блоків у цьому, що раз на рік їх виводять на планові ремонтно-відновлювальні роботи, під час яких також відбувається завантаження/вивантаження ядерного палива. Як правило, тривають вони з весни до осені, щоб підійти до опалювального періоду в максимальній готовності.

Згідно з повідомленнями "Енергоатому", на середину липня роботи пройшли щонайменше на чотирьох блоках, у тому числі на трьох "тисячниках" (по 1000 МВт). Наприкінці березня до мережі підключили "тисячник" Хмельницької АЕС, у травні - два енергоблоки, на початку червня ще один. Причому здебільшого роботи вдавалося завершити на кілька днів раніше запланованих термінів.

Відповідно обсяги відключень світла залежать від графіка ремонтної кампанії на АЕС.

"На сьогодні три блоки знаходяться в ремонті, інші працюють не на повні потужності. Десь компанія "Енергоатом" працює не на повні потужності, на рівні 50-60% від наявних", - зазначив Омельченко.

Ще один фактор - аномальна спека. Як казали в "Укренерго", окрім нестачі генерації дефіцит в енергосистемі спричинений погодою. Через спеку зростає споживання, тому запроваджували по три та чотири черги відключень.

Відключення однієї черги означає можливу відсутність світла до 4 годин на добу, двох - до 8 годин, трьох - до 12 годин, чотирьох - до 16 годин, п'яти - до 20 годин. Докладніше про механізм черг читайте за посиланням.

Минулого тижня у Києві було одразу три температурні рекорди. Зокрема, мінімальна температура 11 липня не опускалася нижче +21,7, максимальна досягла +34,2, а середньодобова у +28,1 виявилася найвищою для цього дня за всю історію спостережень.

Спека обумовлена потужним антициклоном з півдня, який блокує надходження прохолодного повітря. Прогнозується, що пікова спека триватиме як мінімум до 16 липня, а вже з 19-20 числа можливе послаблення температурних показників у західних та північних областях.

"Я дивлюся на прогноз погоди і поки не бачу зниження температури. В один із днів буде до +37. Тому в принципі цього тижня малоймовірно, що можуть знизитися обмеження світла. Можливо, хіба що на вихідних", - додав співрозмовник.

Чого чекати у серпні-жовтні та що може радикально все змінити

За словами голови "Укренерго" Кудрицького, ситуація покращуватиметься поступово. За його словами, найближчими тижнями стане легше, а в серпні, вересні та жовтні відключень буде менше.

Володимир Омельченко наголошує, що всі прогнози - лише теоретичні.

"Вересень-жовтень ми можемо пройти з мінімумом обмежень. Але практика може виявитися зовсім іншою. Тому що удари по об'єктах енергетики не припинилися. І російські пропагандисти натякнули на підготовку ударів по Київській ГЕС, Канівській греблі і так далі. Вони підводять обґрунтування нових атак. Вони можливі, ми знаємо, що у нас за ворог, і у разі таких подій ситуація із нашими прогнозами радикально зміниться", - сказав він.

У п'ятницю представниця МЗС Росії Марія Захарова виступила з абсурдною заявою, в якій звинуватила Україну в нібито планах зруйнувати греблі Київської ГЕС та Канівського водосховища. Так само росіяни діяли в 2023 році і в результаті зруйнували дамбу Каховської ГЕС. Передбачається, що удари по вищезгаданих дамбах можуть призвести до значного підтоплення Києва та Черкас.

Якщо не буде нових атак на енергетичні об'єкти, то можна сподіватися, що серпень пройде без відключень у "світло-сірих зонах".

"За умови, що додатково запрацюють хоча б 1,5 ГВт потужностей і знизиться спека. Тоді можна сподіватися, що відключатимуть не більше ніж у дві черги відразу. А це означає, що у нас буде електрична енергія у "світло-сірих зонах" Якщо обстрілів не буде довше, то є шанс, що період з середини серпня і до початку жовтня ми пройдемо без графіків відключень. Але це стосується ідеального сценарію", - підсумував експерт.

Зазначимо, що з листопада дефіцит в енергосистемі знову збільшиться. Докладніше про це та про те, що буде з графіками після похолодання, читайте у матеріалі "Відключення світла взимку. Чи врятує українців імпорт електроенергії з Європи".

При підготовці матеріалу використовувалися: заяви прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького, в.о. гендиректора "Українських розподільчих мереж" Артема Мартинюка, коментар директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка.