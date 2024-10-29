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Профільний комітет Ради підтримав відставку Костіна

Україна, Вівторок 29 жовтня 2024 11:40
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Профільний комітет Ради підтримав відставку Костіна Фото: генеральний прокурор України Андрій Костін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Профільний комітет Верховної Ради підтримав відставку генпрокурора Андрія Костіна з посади. "За" проголосували 14 членів комітету.

Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Правоохоронний комітет підтримав відставку Костіна з посади генпрокурора", - написав він.

За даними нардепа, "за проголосували 14 членів комітету.

"Сьогодні розгляд в залі. Без призначення нового", - констатував він.

Скандал з "інвалідністю" прокурорів в Україні

Нещодавно сталося кілька корупційних скандалів, пов'язаних із рішеннями МСЕК. Зокрема, скандал із главою Хмельницької МСЕК Тетяною Крупою і "інвалідністю" прокурорів Хмельницької облпрокуратури. Через останній скандал повідомлялося, що генеральний прокурор Андрій Костін йде з посади.

Крім того, шість керівників обласних та спеціалізованих прокуратур написали заяви про звільнення. Правоохоронці з'ясували, що Черкаська та Хмельницька області "лідирують" за кількістю прокурорів з інвалідністю.

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