Профільний комітет Ради підтримав відставку Костіна

Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Сьогодні розгляд в залі. Без призначення нового", - констатував він.

Скандал з "інвалідністю" прокурорів в Україні

Нещодавно сталося кілька корупційних скандалів, пов'язаних із рішеннями МСЕК. Зокрема, скандал із главою Хмельницької МСЕК Тетяною Крупою і "інвалідністю" прокурорів Хмельницької облпрокуратури. Через останній скандал повідомлялося, що генеральний прокурор Андрій Костін йде з посади.

Крім того, шість керівників обласних та спеціалізованих прокуратур написали заяви про звільнення. Правоохоронці з'ясували, що Черкаська та Хмельницька області "лідирують" за кількістю прокурорів з інвалідністю.

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