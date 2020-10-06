Профессор Стэнфорда присоединился к команде мемориального центра Холокоста "Бабий Яр"

Известный американский историк, профессор Стэнфордского университета Норман Наймарк вошел в научный совет Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

Об этом сообщает пресс-служба центра.

Отмечается, что Норман Наймарк является профессором истории Восточной Европы Стэнфордского университета и специализируется на новейшей истории региона.

Профессор считается одним из ведущих американских и мировых специалистов по истории советской эпохи. В кругу его научных интересов - геноцид и этнические чистки в Восточной Европе, установление большевизма в России, установление восточноевропейских коммунистических режимов, роль Восточной Европы во Второй мировой войне, национальные движения в СССР.

Все свои научные степени Норман Наймарк получил в Стэнфорде. Также на протяжении 15 лет он преподавал в Бостонском университете, и является исследователем Гарвардского университета. Кроме того, он является членом редакционных коллегий нескольких профессиональных журналов по истории.

Мировой общественности профессор Наймарк широко известен новаторским исследованием "Русские в Германии: История советской оккупационной зоны, 1945-1949" (1995), также книгами "Огонь ненависти: Этнические чистки в Европе в XX веке" (2001), "Геноциды Сталина" (2010), другими.

Научный совет Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", в состав которой вошел профессор Наймарк, занимается стратегией научных исследований и наблюдением за соответствием деятельности центра принципам научной строгости и достоверности.

Вместе с профессором Наймарком в ее состав входит 12 ведущих украинских и иностранных специалистов.

"Мы очень рады, что к нашей команде присоединился такой мощный ученый с мировым именем. Профессор Наймарк является автором термина “этнические чистки”, который стал общеупотребительным. Уверен - его работа усилит нашу научную экспертизу. Напомню, что мы открыты к сотрудничеству с учеными и общественными деятелями, которые стремятся достойно увековечить память жертв Бабьего Яра", - отметил заместитель генерального директора Мемориального центра по вопросам науки и образования Руслан Кавацюк.

Напомним, главной целью мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" является превращение территории урочища с места забвения на место памяти и создание масштабного Музея Холокоста.

Свою деятельность центр базируется на строгой научной экспертизе, взвешенном историческом нарративе и привлечении широкого круга ведущих ученых мирового уровня. Структура Мемориального центра включает научный, общественный и наблюдательный совет.

На днях Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" в присутствии президента Украины Владимира Зеленского подписал Меморандум о сотрудничестве с правительством Украины, а также получил принципиальную положительную оценку своей деятельности от Европарламента.