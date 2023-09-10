Професійна армія РФ закінчилася ще минулої осені, - Буданов

"Війна не пішла на користь путінському режиму: економіка не витримує, це - факт. Фінанси тримаються на запасах, а військова міць сильно втратила за час війни. Професійна армія, в загальному розумінні, закінчилася минулої осені. Нині вони воюють мобілізованими. Виробництво нової зброї й техніки на абсолютно недостатньому рівні", - зазначив генерал-майор.

Буданов поділився також і своїми думками щодо проблеми ескалації, зазначивши, що це перша війна, де були використані абсолютно всі види озброєння.

"Про яку ескалацію можна говорити, якщо задіяні абсолютно всі типи озброєнь: від підводних човнів до стратегічних бомбардувальників. Потрібно змінити логіку: не все в руках російської федерації, і не все в руках інших гравців на світовій арені, щось залежить і від нас", - констатував він.

Він також застеріг від ейфорії та шапкозакидацьких настроїв, оскільки ворог навчається, переймаючи, в тому числі успішну українську тактику.

"З точки зору креативності та гнучкості ми все ще перемагаємо Росію. Путінський режим уже не такий потужний. Але це все ще неподоланий ворог і не можна просто так говорити, що в них все абсолютно погано. Вони адаптуються. Гарно побудували не одну лінію оборони. Але наш рух триває!", - підсумував глава ГУР.

Нагадаємо, сьогодні, 10 вересня, глава ГУР заявив, що контрнаступ ЗСУ триватиме і після настання холодної погоди, навіть якщо просуватися вперед стане важче.

Контрнаступ ЗСУ

В останні місяці ЗСУ посилили наступ у Запорізькій області, бої йдуть одразу на двох напрямках - Мелітопольському та Бердянському.

Західні ЗМІ повідомляли, що українські бійці прорвали першу лінію оборони окупантів на півдні. Згідно з даними Генштабу, українські військові продовжують наступальні дії на схід та південь від звільненого Роботиного.

При цьому британська розвідка припускає, що Росія перекинула до Роботиного підрозділи з інших напрямків. Це може послабити її наступ інших ділянках фронту.

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