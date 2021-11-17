Проездной почти за 3000 гривен: новые тарифы на транспорт в Киеве с 1 января

С 1 января 2022 года цена на проезд в общественном транспорте Киева резко вырастет. В частности, безлимитный проездной на месяц подорожает до 2990 гривен (сейчас 1300).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Киевской городской государственной администрации.
Согласно проекту распоряжения, разовая поездка на автобусе, трамвае, троллейбусе и метро при покупке от 1 до 9 поездок подорожает до 20 гривен (сейчас 8 гривен), при покупке от 10 до 19 поездок - до 19 гривен (сейчас 7,70 гривен), при покупке 50 поездок на карту - до 15 гривен (сейчас 6,5 гривен).
Фото: цены на проезд
С 1 января безлимитный проездной на месяц во всех видах коммунального транспорта подорожает до 2990 гривен (сейчас 1300). Другие виды проездных подорожают следующим образом:
Для студентов и школьников будут действовать скидки.
Фото: новые цены на проездные
Проездные на короткий срок тоже подорожают:
Фото: новые цены на проездные
Напомним, ранее сообщалось, что цены на проезд в общественном транспорте Киева вырастут до 20 гривен.
Также стало известно, что проезд может подорожать и на частных маршрутках.