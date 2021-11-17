Проездной почти за 3000 гривен: новые тарифы на транспорт в Киеве с 1 января

Согласно проекту распоряжения, разовая поездка на автобусе, трамвае, троллейбусе и метро при покупке от 1 до 9 поездок подорожает до 20 гривен (сейчас 8 гривен), при покупке от 10 до 19 поездок - до 19 гривен (сейчас 7,70 гривен), при покупке 50 поездок на карту - до 15 гривен (сейчас 6,5 гривен).

Фото: цены на проезд

Проездные билеты

С 1 января безлимитный проездной на месяц во всех видах коммунального транспорта подорожает до 2990 гривен (сейчас 1300). Другие виды проездных подорожают следующим образом:

124 поездки - 1761 гривна

92 поездки - 1316 гривен

62 поездки - 893 гривны

46 поездок - 667 гривен

Для студентов и школьников будут действовать скидки.

Фото: новые цены на проездные

Краткосрочные проездные

Проездные на короткий срок тоже подорожают:

24 часа - 250 гривен (сейчас 100)

48 часов - 375 гривен (сейчас 150)

72 часа - 500 гривен (сейчас 200)

Фото: новые цены на проездные