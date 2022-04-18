Проезд по Житомирской трассе возле Стоянки открыт: заработал временный мост через реку Ирпень

В Киевской области заработала временная переправа через реку Ирпень в районе Стоянки. В результате возобновлено движение по одному из участков Житомирской трассы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова премьера Дениса Шмыгаля.

"Активно восстанавливаем освобожденные территории. Сегодня открыли временный мост в Стоянке. Это означает, что снова заработает Житомирская трасса", - сказал Шмыгаль. Мост через реку Ирпень возле Стоянки взорвали в первые дни войны с Россией. В результате движение по Житомирской трассе было заблокировано.