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Проїзд по Житомирській трасі біля Стоянки відкрито: запрацював тимчасовий міст через річку Ірпінь

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Київ, Понеділок 18 квітня 2022 17:41
Проїзд по Житомирській трасі біля Стоянки відкрито: запрацював тимчасовий міст через річку Ірпінь Фото: проїзд по Житомирській трасі біля Стоянки відкрили (t me)
Автор: Дмитрий Кузнецов

На Київщині запрацювала тимчасова переправа через річку Ірпінь у районі Стоянки. В результаті відновлено рух однією з ділянок Житомирської траси.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прем'єра Дениса Шмигаля.

"Активно відновлюємо звільнені території. Сьогодні відкрили тимчасовий міст у Стоянці. Це означає, що знову запрацює Житомирська траса", - сказав Шмигаль.

Міст через річку Ірпінь біля Стоянки підірвали в перші дні війни з Росією. В результаті рух по Житомирській трасі було заблоковано.

Нагадавши, асфальтування тимчасової переправи через річку Ірпінь почали 17 квітня.

Зазначимо, раніше в офісі президента України передавати, що на відновлення Київської області з резервного фонду виділили 400 млн грн.

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