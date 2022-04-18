Проїзд по Житомирській трасі біля Стоянки відкрито: запрацював тимчасовий міст через річку Ірпінь
На Київщині запрацювала тимчасова переправа через річку Ірпінь у районі Стоянки. В результаті відновлено рух однією з ділянок Житомирської траси.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прем'єра Дениса Шмигаля.
"Активно відновлюємо звільнені території. Сьогодні відкрили тимчасовий міст у Стоянці. Це означає, що знову запрацює Житомирська траса", - сказав Шмигаль.
Міст через річку Ірпінь біля Стоянки підірвали в перші дні війни з Росією. В результаті рух по Житомирській трасі було заблоковано.
Нагадавши, асфальтування тимчасової переправи через річку Ірпінь почали 17 квітня.
Зазначимо, раніше в офісі президента України передавати, що на відновлення Київської області з резервного фонду виділили 400 млн грн.
Війна Росії проти України йде 54-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Перемога буде за нами! Слава Україні!