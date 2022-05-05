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Проезд в Киеве снова может стать платным: вырастут ли цены

Новина українською →
Киев, Четверг 05 мая 2022 12:33
Проезд в Киеве снова может стать платным: вырастут ли цены Фото: первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник сообщил, что в случае возврата платы за проезд в общественном транспорте цены поднимать не будут. Тарифы останутся такими, как и были раньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время брифинга.

"Город пока не принимал решения по поднятию тарифов. Городским головой в конце прошлого года было принято решение, что до конца отопительного сезона никаких решений по поднятию тарифов приниматься не будет. С началом войны мы не будем возвращаться к этому вопросу. Тарифы на проезд остаются старые, те, которые были", - рассказал Поворозник.

При этом он допускает - город может столкнуться с выбором прекращения работы транспорта или повышения тарифов.

"Мы в один момент столкнемся с выбором или остановить общественный транспорт, или поднимать цену на проезд. Можем дойти и до такого варианта", - резюмировал Поворозник.

Напомним, сегодня стало известно, что в Киеве планируют вернуть плату за проезд в общественном транспорте. Это может произойти уже 16 мая.

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