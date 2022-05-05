Проїзд у Києві знову може стати платним: чи зростуть ціни

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив, що в разі повернення плати за проїзд у громадському транспорті ціни підіймати не будуть. Тарифи залишаться такими, як і були раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час брифінгу .

"Місто поки що не приймало рішення по підняттю тарифів. Міським головою наприкінці минулого року було прийнято рішення, що до кінця опалювального сезону ніяких рішень по підняттю тарифів прийматися не буде. З початком війни ми не будемо повертатися до цього питання. Тарифи на проїзд залишаються старі, ті, які були", - розповів Поворозник.

При цьому він допускає - місто може зіштовхнутися з вибором припинення роботи транспорту чи підвищення тарифів.

"Ми в один момент зіштовхнемося з вибором або зупинити громадський транспорт, або підіймати ціну на проїзд. Можемо дійти й до такого варіанту", - резюмував Поворозник.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що в Києві планують повернути плату за проїзд у громадському транспорті. Це може статися вже 16 травня.

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