Проєкти вітрової генерації досі залишаються без податкових пільг, - Омельченко

"На жаль, Україна із 24 лютого 2022 р. втратила понад 80% вітрової генерації внаслідок рашистської окупації. ВЕС розвивалася перед цим достатньо динамічно головним чином на півдні та сході України", - зауважив Омельченко.

Водночас, за його словами, інвестори продовжують вкладати кошти у галузь навіть під час війни. У 2023 році в Миколаївській області введено в експлуатацію першу чергу Тилігульської ВЕС потужністю 114 МВт, а наразі в роботі перебуває ще 7 великих проектів.

"Будівництво вітрової генерації має низку переваг порівняно із традиційною енергетикою", - підкреслює експерт.

А саме - вищий рівень екологічності, менший рівень витрат на виробництво електроенергії (LCOE), а також коротші строки реалізації: 2-3 роки проти 8-10 для блоків АЕС. Крім того, ВЕС менш залежні від сезонності, ніж сонячні електростанції.

Проте в умовах, коли обладнання для інших ВДЕ - сонячної, біо-, гідроенергетики та когенерації - вже звільнене від податків, вітрова генерація залишається без пільг.

"Проекти з будівництва ВЕС для нашої держави опинилися у ролі Попелюшки", – зазначив Омельченко.

За його словами, така ситуація може мати довгострокові негативні наслідки для енергетичної безпеки країни та економіки загалом.

"Мінекономіки пояснює це необхідністю наповнювати дефіцитний бюджет. Короткозорий погляд. Утім, чи збільшаться кошти у бюджеті, якщо пакет з проектів на 4 ГВт так й залишиться на папері, або інвестиції будуть відтерміновані значною мірою?" - запитує експерт.

За його словами, зволікання із наданням податкових стимулів може призвести до зростання залежності України від імпорту електроенергії та втрати конкурентоспроможності вітчизняної промисловості після запровадження СВАМ у ЄС з 2026 року.