Проект закона об экоинспекции нарушает международные договоры Украины, - промышленники

Как сказано в письме, проектом Закона предлагается уменьшить предельную частоту проведения плановых проверок. Максимальная доля плановых мероприятий составит 1 раз в год, кроме того, предусмотрена возможность сокращения срока (периода) осуществления следующей плановой проверки. А поскольку в проекте не зафиксированы временные рамки такого сокращения, то следующая плановая проверка может состояться и через 1 неделю. Эта норма, по мнению бизнеса, предоставляет возможность предвзято сокращать срок проведения повторной плановой проверки контролирующим органом.

"Также проект предусматривает потенциальную возможность проведения внеплановых проверок в выходные, нерабочие, праздничные дни и/или в ночное время - в случае, если предприятие осуществляет хозяйственную деятельность с нарушением правил внутреннего трудового распорядка. Но никакого порядка установления такого нарушения в проекте нет. Соответственно, инспекторы органов экологического контроля будут иметь полномочия самостоятельно делать такие выводы, что может привести к злоупотреблениям в сфере проверок", - указывают промышленники.

Подобные отклонения от унифицированных требований создают дисбаланс интересов государства, граждан и субъектов хозяйствования при осуществлении государственного экологического контроля. А положения проекта наделяют Государственную экологическую инспекцию слишком широкими полномочиями по надзору и контролю, что может стать инструментом давления на субъектов, на которых распространяется экологический контроль.

Кроме того, проект предлагает предоставить право инспекторам выписывать на предприятия штрафы без применения судебного порядка. Причем сумма штрафа может составлять от 30 тыс. грн до 1,8 млн грн, и даже до 5,4 млн грн (в случае систематического совершения правонарушения).

"Интересный нюанс: наибольший размер штрафа налагается в случае недопущения органа экологического контроля к проверке. Вместе с тем положения относительно недопуска выписаны так, что предприятие обязано пустить инспектора, даже если он не предъявляет необходимые документы", - отмечают промышленники.

Государственной экологической инспекции проект предоставляет полномочия значительно шире, чем природоохранный контроль. Так, инспекторы могут останавливать, осматривать, а также временно изымать любые транспортные средства (в том числе суда, корабли), которые могут, по их мнению, причастны к нарушению природоохранного законодательства, что нарушает международные договоры Украины.

"Такие положения будут способствовать возникновению потенциального конфликта интересов между представителями местной власти и соответствующими субъектами, подлежащих экологическому контролю. Такое привлечение является нецелесообразным ввиду их возможной предвзятости и "политизированность" решений в отношении отдельных предприятий", - резюмируют промышленники и просят премьера не допустить принятия проекта № 3091 и способствовать его доработке в контексте предоставленных замечаний.