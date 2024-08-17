Проєкт "Серце Азовсталі" запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів

Зазначається, що в рамках поїздки представники проєкту разом з оборонцями Маріуполя Дмитром Морозовим та Георгієм Рошкою відвідали Boulder Crest Foundation – організацію, що спеціалізується на посттравматичному зростанні ветеранів.

З її представниками обговорили подальшу співпрацю та створення пілотного проєкту для адаптації їх методологій для українських ветеранів.

"Концепція посттравматичного зростання, яку в США розвиває Boulder Crest, є максимально актуальною та такою, що відповідає викликам для українських військових. Вона допомагає використати травматичний досвід, отриманий на війні, на користь ветерану. І загалом це питання відновлення психічного здоров'я наших захисників та захисниць, і американський досвід буде тут дуже корисним. Тому ми домовилися про співпрацю. Наші американські колеги вже готові надати нам можливість адаптувати американські протоколи до України", - заявила голова наглядової ради "Серця Азовсталі" Наталія Ємченко.

Разом з тим, "Серце Азовсталі" підписало меморандум про співпрацю з організацією DogTag. Вона створила в США пекарню, де ветерани можуть на власному досвіді опановувати всі необхідні бізнес-процеси, щоб надалі використовувати це при відкритті власної справи.

"Ознайомившись з американськими методиками, ми зрозуміли, що вони точно заслуговують на впровадження та реалізацію в Україні. Ми будемо працювати з цим в рамках нашої програми "Майбутнє", основне завдання якої - допомогти оборонцям Маріуполя знайти свій шлях у цивільному житті", - розповіла директорка проєкту Ксенія Сухова.

Також разом з оборонцями Маріуполя представники "Серця Азовсталі" відвідали "Український дім" у Вашингтоні, де зустрілися з послом України в США Оксаною Маркаровою.

Окрім того, вони виступили перед дипломатами, військовими, представниками української громади, нагадали про подвиг оборонців Маріуполя та розповіли про довід "Серця Азовсталі" у їх підтримці.

Нагадаємо, у 2023 році Рінат Ахметов виділив 1 млрд грн на створення проєкту "Серце Азовсталі", який підтримує оборонців Маріуполя та їхні родини.