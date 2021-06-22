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Проект о промышленных выбросах не должен быть жестче, чем европейская директива, - эколог

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Киев, Вторник 22 июня 2021 16:29
Проект о промышленных выбросах не должен быть жестче, чем европейская директива, - эколог Фото: проект о промышленных выбросах не должен быть жестче, чем европейская директива (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Нормы законопроекта о промышленных выбросах (№4167) не должны быть жестче, чем того требуют директивы ЕС. В Украине жесткое регулирование экосферы приведет лишь к усилению коррупции.

Об этом заявил гендиректор Центра экологии и развития новых технологий Владислав Антипов.

По его словам, в законопроекте о промвыбросах (№4167) авторы прописали более жесткие требования, чем требует 75-я директива Евросоюза, что, на взгляд эколога, не является целесообразным и может спровоцировать усиление коррупции в экологической сфере.

"Если он будет принят не в правильной форме, если он будет принят слишком жестко, то бизнесу в коррумпированной стране будет выгодней просто заниматься коррупцией, а не выполнять нормы. Регулирование должно выполняться правильно, выполнимо. Тогда оно будет работать. Только в этом случае", - подчеркнул Антипов.

Ранее директор GMK Center Станислав Зинченко заявил, что для проведения экомодернизации промышленности необходимы инвестиции, финансовые стимулы и помощь от государства.

В свою очередь народный депутат Украины Сергей Магера заявил, что доработанный законопроект №4167 должен учитывать реалии и возможности украинской промышленности, предусматривать механизмы государственной финансовой поддержки экомодернизации, и отвечать принципам локализации производства, особенно в вопросах внедрения справочника наилучших технологий.

21 мая Верховная рада второй раз провалила законопроект о предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности (№4167), его отправили на доработку.

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