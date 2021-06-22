Проект о промышленных выбросах не должен быть жестче, чем европейская директива, - эколог

Нормы законопроекта о промышленных выбросах (№4167) не должны быть жестче, чем того требуют директивы ЕС. В Украине жесткое регулирование экосферы приведет лишь к усилению коррупции.

По его словам, в законопроекте о промвыбросах (№4167) авторы прописали более жесткие требования, чем требует 75-я директива Евросоюза, что, на взгляд эколога, не является целесообразным и может спровоцировать усиление коррупции в экологической сфере.

"Если он будет принят не в правильной форме, если он будет принят слишком жестко, то бизнесу в коррумпированной стране будет выгодней просто заниматься коррупцией, а не выполнять нормы. Регулирование должно выполняться правильно, выполнимо. Тогда оно будет работать. Только в этом случае", - подчеркнул Антипов.

