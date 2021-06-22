Проект про промислові викиди не повинен бути жорсткішим, ніж європейська директива, - еколог
Норми законопроекту про промислові викиди (№4167) не повинні бути жорсткішими, ніж того вимагають директиви ЄС. В Україні жорстке регулювання екосфери призведе лише до посилення корупції.
Про це заявив гендиректор Центру екології та розвитку нових технологій Владислав Антипов.
За його словами, в законопроекті про промвикиди (№4167) автори прописали більш жорсткі вимоги, ніж вимагає 75-а директива Євросоюзу, що, на погляд еколога, не є доцільним і може спровокувати посилення корупції в екологічній сфері.
"Якщо він буде прийнятий не в правильній формі, якщо він буде прийнятий занадто жорстко, то бізнесу в корумпованій країні буде вигідніше просто займатися корупцією, а не виконувати норми. Регулювання повинно виконуватися правильно, здійснимо. Тоді воно буде працювати. Тільки в цьому випадку", - підкреслив Антипов.
Раніше директор GMK Center Станіслав Зінченко заявив, що для проведення екомодернізації промисловості необхідні інвестиції, фінансові стимули і допомога від держави.
Своєю чергою народний депутат України Сергій Магера заявив, що доопрацьований законопроект №4167 повинен враховувати реалії і можливості української промисловості, передбачати механізми державної фінансової підтримки екомодернізації, і відповідати принципам локалізації виробництва, особливо в питаннях впровадження довідника найкращих технологій.
21 травня Верховна рада вдруге провалила законопроект про запобігання, зменшення і контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності (№4167), його відправили на доопрацювання.