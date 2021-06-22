ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Проект про промислові викиди не повинен бути жорсткішим, ніж європейська директива, - еколог

Новость на русском →
Києва, Вівторок 22 червня 2021 16:29
Проект про промислові викиди не повинен бути жорсткішим, ніж європейська директива, - еколог Фото: проект про промислові викиди не повинен бути жорсткішим, ніж європейська директива (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Норми законопроекту про промислові викиди (№4167) не повинні бути жорсткішими, ніж того вимагають директиви ЄС. В Україні жорстке регулювання екосфери призведе лише до посилення корупції.

Про це заявив гендиректор Центру екології та розвитку нових технологій Владислав Антипов.

За його словами, в законопроекті про промвикиди (№4167) автори прописали більш жорсткі вимоги, ніж вимагає 75-а директива Євросоюзу, що, на погляд еколога, не є доцільним і може спровокувати посилення корупції в екологічній сфері.

"Якщо він буде прийнятий не в правильній формі, якщо він буде прийнятий занадто жорстко, то бізнесу в корумпованій країні буде вигідніше просто займатися корупцією, а не виконувати норми. Регулювання повинно виконуватися правильно, здійснимо. Тоді воно буде працювати. Тільки в цьому випадку", - підкреслив Антипов.

Раніше директор GMK Center Станіслав Зінченко заявив, що для проведення екомодернізації промисловості необхідні інвестиції, фінансові стимули і допомога від держави.

Своєю чергою народний депутат України Сергій Магера заявив, що доопрацьований законопроект №4167 повинен враховувати реалії і можливості української промисловості, передбачати механізми державної фінансової підтримки екомодернізації, і відповідати принципам локалізації виробництва, особливо в питаннях впровадження довідника найкращих технологій.

21 травня Верховна рада вдруге провалила законопроект про запобігання, зменшення і контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності (№4167), його відправили на доопрацювання.

Читайте РБК-Україна в Google News
промышленность экология
NEWS
Менше 300: в Україні виявили мінімум нових випадків коронавірусу з початку року
Менше 300: в Україні виявили мінімум нових випадків коронавірусу з початку року
DAILY
Дружба за розрахунком. Як Ахметов вибудовує відносини з владою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Дружба за розрахунком. Як Ахметов вибудовує відносини з владою