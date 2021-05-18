ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Проект о промвыбросах не отвечает европейским нормам и должен быть доработан, - эколог

Новина українською →
Киев, Вторник 18 мая 2021 11:10
Проект о промвыбросах не отвечает европейским нормам и должен быть доработан, - эколог Фото: промышленные выбросы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Законопроект о снижении промышленных выбросов (№4167) не должен быть жестче, чем требуют европейские директивы. Проект необходимо доработать с учетом замечаний бизнеса.

Об этом заявил гендиректор Центра экологии и развития новых технологий Владислав Антипов.

По его словам, в законопроекте о выбросах есть два ключевых момента, по которым бизнес-сообщество, общественные организации имеют разногласия с инициаторами документа: это справочники наилучших доступных технологий (НДТМ), а также сроки отступа - менее жесткие нормативы предельно допустимых выбросов, чем те, что определены в НДТМ.

"Когда мы говорим о наилучших доступных технологиях, то нам говорят: нельзя менять справочники наилучших доступных технологий на какие-либо другие, потому что это будет противоречить 75-й директиве. Т.е. тогда директива не будет засчитана как часть соглашения об ассоциации "Украина-ЕС". Но когда мы говорим об отступе, то в 75-й директиве нет никаких ограничений по его срокам. Те, что есть, касаются других вещей, а такого, как имплементировано в данной версии законопроекта, в европейской директиве нет. И в европейских странах этого нет в большинстве", - отметил эколог.

По его мнению, сроки отступа в европейских странах регулируются уполномоченным органом, и Украине не нужно вводить жесткую законодательную норму по этому вопросу.

"Почему нужно в украинский законопроект обязательно вставлять ограничения срока отступа? Ответ очень простой: потому что нет доверия к уполномоченному органу", - отметил Антипов.

Он также отмечает, что если власть учтет это замечание бизнеса, законопроект о выбросах имеет высокие шансы быть принятым, а страна получит современную систему экоконтроля.

"Реформа правильная, нужная и двигаемся мы в правильном направлении… Есть убрать этот момент, т.е. убрать вообще ограничения по отступу, и это снимет массу вопросов и гораздо выше будет поддержка в зале при голосовании", - подытожил Антипов.

Напомним, ранее директор GMK Center Станислав Зинченко заявил, что принятие предложенного правительством законопроекта о промышленных выбросах приведет к уничтожению целых отраслей экономики, по его мнению, документ нуждается в доработке

В свою очередь генеральный директор УНПА "Укркокс" Анатолий Старовойт считает, что при разработке новых экологических норм Минэкологии следует искать приемлемые решения для промышленности, иначе это может привести к закрытию предприятий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Промышленность промышленность загрязнение воздуха
NEWS
В Украине обнаружили 4095 новых случаев коронавируса
В Украине обнаружили 4095 новых случаев коронавируса
DAILY
Олигарх в окружении. Как Коломойский теряет влияние и что ему грозит в Украине
Владислав Красинский, Олег Черныш Олигарх в окружении. Как Коломойский теряет влияние и что ему грозит в Украине