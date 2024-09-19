Проект з постачання польської електроенергії Україні фактично "заморожено", - джерело

"За цим проектом немає нічого нового, окрім заяв, які були зроблені польською стороною ще влітку", - сказав співрозмовник.

Про можливість виробляти електроенергію для України на польських ТЕС заявив у липні прем'єр Польщі Дональд Туск.

Ідея полягала у будівництві другої лінії електропередачі Жешув (Польща) – Хмельницька АЕС, що дозволило б у перспективі збільшити пропускну спроможність для імпорту вдвічі – до 1,6 ГВт. Але при цьому Польща хотіла, щоб Єврокомісія скасувала для виробництва електроенергії з використанням вугілля податок на викиди СО2.

Поки що ідея майже не має шансів на реалізацію, зазначив співрозмовник видання. "І технічно (з огляду на необхідність будівництва нової лінії - ред.), і політично вона мало реалізується", - сказав співрозмовник.

Він вважає, що навряд чи варто очікувати, що ЄК піде назустріч Польщі та скасує податок на шкідливі викиди. До того ж, для цільових поставок електроенергії потрібно буде змінювати правила доступу до міждержавного перетину. "Доступ надається за конкурсом, а в даному випадку треба буде надавати постійний доступ без будь-якого конкурсу", - зазначив співрозмовник.