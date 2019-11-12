Проект о легализации азартных игр cодержит "черные дыры" для вывода средств, - журналист

Иллюстративное фото (rocksdigital.com)

Журналист прокомментировал законопроект Кабмина

Одной из "черных дыр" для вывода средств в тень после легализации азартных игр могут стать лотереи. Об этом заявил журналист издания "Наші гроші" Юрий Николов в своей статье для "Цензор.НЕТ".

По мнению журналиста, фактически законопроект Кабмина о легализации игорного бизнеса фиксирует, какие именно виды азартных игр станут легальным прикрытием для неподконтрольных государству денежных потоков.

"В правительственном законопроекте не определена минимальная цена лицензии, монополисту разрешено устанавливать в "пунктах реализации лотерей" так называемые лотоматы - внешне абсолютно схожие с обычными игровыми автоматами. Законопроект позволил существование лотерейных билетов в электронном виде, а значит они могут выводиться на экран лотомата, опять же, в виде пяти морковок. Что для игрока означает одно и то же - он выиграл или проиграл. Так вот - в правительственном законопроекте вообще не сказано ни слова – ни о количестве разрешенных лотоматов, ни о лицензионных платежах с каждого лотомата! Зато указано, что лотерейный монополист должен будет открыть по всей Украине не меньше (!) 1000 "пунктов реализации лотерей", - отметил Николов.

По словам журналиста, в результате госбюджет должен был получить еще 630 млн гривен в год, но не получит. Зато будет тысяча салонов с лотоматами.

"Вот и вся легализация. Это будет просто ширма-витрина для существующего нашествия лотомутантов. С улиц этот "лас-вегас" не исчезнет, и денег в бюджет много не принесет. Более того. Если букмекеры и лотерейщики останутся прикрытием для нынешней "игорки", то какой смысл нормальным бизнесменам вкладывать деньги в легальные казино и игровые салоны в гостиницах? Не проще ли им будет просто попросить франшизу у букмекеров и лотерейщиков? Тем более, что с букмекеров планируют брать за лицензию вообще копейки - за десять букмекерских пунктов надо будет платить за год, как за один стол рулетки в одном казино. Поэтому со 100-процентной вероятностью можно прогнозировать, что правительство Алексея Гончарука не увидит вменяемых денег из легального игрового бизнеса не только в 2020 году, а вообще никогда", - подчеркнул Николов.

Как ранее заявила бывшая госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская, целью легализации игорного бизнеса должно быть не наполнение госбюджета, а защита интересов населения. Некачественная легализация рынка азартных игр в Украине может нанести большой вред обществу.