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Проект про легалізацію азартних ігор містить "чорні діри" для виведення коштів, - журналіст

Новини » Економіка     12.11.2019 - 09:41
Проект про легалізацію азартних ігор містить "чорні діри" для виведення коштів, - журналіст
Ілюстративне фото (rocksdigital.com)

Журналіст прокоментував законопроект Кабміну

Однією з "чорних дір" для виведення коштів в тінь після легалізації азартних ігор можуть стати лотереї. Про це заявив журналіст видання "Наші гроші" Юрій Ніколов у своїй статті для "Цензор.НЕТ".

На думку журналіста, фактично законопроект Кабміну про легалізацію грального бізнесу фіксує, які саме види азартних ігор стануть легальними прикриттям для непідконтрольних державі грошових потоків.

"В урядовому законопроекті не визначена мінімальна ціна ліцензії, монополісту дозволено встановлювати в "пунктах реалізації лотерей" так звані лотомати - зовні абсолютно схожі з звичайними ігровими автоматами. Законопроект дозволив існування лотерейних квитків в електронному вигляді, а значить, вони можуть виводитися на екран лотомата, знову ж таки, у вигляді п'яти морквин. Що для гравця означає одне і те ж - він виграв або програв. Так от - в урядовому законопроекті взагалі не сказано ні слова – ні про кількість дозволених лотоматів, ні про ліцензійні платежі з кожного лотомата! Зате зазначено, що лотерейний монополіст повинен буде відкрити по всій Україні не менше (!) 1000 пунктів реалізації лотерей", - зазначив Ніколов.

За словами журналіста, в результаті держбюджет повинен був отримати ще 630 млн гривень на рік, але не отримає. Зате буде тисяча салонів з лотоматами.

"Ось і вся легалізація. Це буде просто ширма-вітрина для існуючої навали лотомутантів. З вулиць цей "лас-вегас" не зникне, і грошей у бюджет багато не принесе. Більш того. Якщо букмекери і лотерейники залишаться прикриттям для нинішньої "ігорки", то який сенс нормальним бізнесменам вкладати гроші в легальні казино і ігрові салони в готелях? Чи не простіше їм буде просто попросити франшизу у букмекерів і лотерейників? Тим більше, що з букмекерів планують брати за ліцензію взагалі копійки - за десять букмекерських пунктів треба буде платити за рік, як за один стіл рулетки в одному казино. Тому зі 100-відсотковою ймовірністю можна прогнозувати, що уряд Олексія Гончарука не побачить адекватних грошей з легального грального бізнесу не тільки в 2020 році, а взагалі ніколи", - підкреслив Ніколов.

Як раніше заявила колишня госуполномоченная АМКУ Агія Загребельська, метою легалізації грального бізнесу має бути не наповнення держбюджету, а захист інтересів населення. Неякісна легалізація ринку азартних ігор в Україні може завдати великої шкоди суспільству.

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