Проєкт "Хочу найти" за рік отримав понад 52 тисячі заявок на пошук російських військових

Протягом року до проєкту надійшло 52 052 заявки від родичів російських військових. Для порівняння, Міжнародний комітет Червоного Хреста з березня 2022 року отримав 43 000 запитів щодо розшуку зниклих безвісти, включаючи як військових, так і цивільних з обох сторін конфлікту. Реальна кількість зниклих безвісти військовослужбовців РФ в Україні, за оцінками, у 2-3 рази перевищує кількість звернень до "Хочу найти".

За рік роботи вдалося встановити долю 1659 російських військових. Зокрема:

1173 живі та перебувають у полоні

397 повернуті додому в рамках обмінів полоненими

89 зниклих безвісти були знайдені серед тіл і останків, зібраних українськими пошуковими групами

Основні цифри

Період зникнення. Проєкт отримав найбільше заявок, які стосуються зниклих у 2024 році – 29 472 людини. Крім того, тривають пошуки 7159 людей, які зникли у 2023 році, а також 651 зниклого у 2022 році. Найбільше заявок отримують протягом 60 днів після зникнення – 60%, а також впродовж перших 30 днів – 32% заявок.

Скільки російських військових шукають в Україні (інфографіка проєкту "Хочу найти")

Район зникнення. Найчастіше шукають тих, хто зник у посадках та руїнах сіл Донецької області – 19 025 осіб. Місцем зникнення 3069 людей вказана територія РФ (Курська, Білгородська, Брянська та Ростовська області), а місце зникнення 4011 людей залишається невідомим.

Де найчастіше зникали російські військові (інфографіка проєкту "Хочу найти")

Підрозділи. Найбільше зниклих нараховують частини 90600, 29760, 52892, 08818, 45863, 08819, 41680. Із топ-20 підрозділів за кількістю зниклих безвісти 8 створені РФ на тимчасово окупованих територіях нашої країни.

У яких підрозділах російської армії найбільше зниклих безвісти (інфографіка проєкту "Хочу найти")

Вік зниклих безвісти російських військових. Найбільше зниклих (63%) – чоловіки віком від 17 до 39 років.

Вік зниклих безвісти російських військових (інфографіка проєкту "Хочу найти")

Хто шукає. Найбільше заявок з пошуку зниклих безвісти залишають жінки – 70% від загальної кількості. Найчастіше звертаються дружини (29%) та сестри (26%). Сини та батьки залишають лише 3% заявок від загальної кількості.

Хто шукає зниклих безвісти російських військових (інфографіка проєкту "Хочу найти")

Ставлення до війни. Більшість тих, хто шукає рідних та близьких вказують, що не підтримують війну Росії проти України (77%). Автори проєкту вказують, що ця інформація може бути недостовірною, оскільки дізнатися реальну позицію не можливо.

Рівень підтримки війни Росії проти України серед родичів зниклих безвісти російських військових (інфографіка проєкту "Хочу найти")