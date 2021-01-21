ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Продвижение реформ, рост экономики: Зеленский провел совещание по приоритетам

Автор: Роман Тверденко

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями исполнительной власти. Обсуждали приоритетные вопросы для этой ветки власти на 2021 год.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает Офис президента.

Совещание прошло при участии главы Верховной рады Дмитрия Разумкова, премьер-министра Дениса Шмыгаля, народных депутатов и глав парламентских комитетов, главы Офиса президента Андрея Ермака, его заместителей и советников.

Основными приоритетами названы ожидаемый прирост экономики, а также согласование законодательства с законами Евросоюза. Отмечается, что Украина планирует пересмотр соглашений Соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Акцент сделан и на сотруничестве с международными партнерами.

Кабинет министров работает над реализацией ипотечной программы для покупки жилья молодежью под 7%. Запланированы также введение именных стипендий и специальных премий.

Ранее сообщалось, что президент Украины получил письмо от президентов Совета Европы и Еврокомиссии - Шарля Мишеля и Урсулы фон дер Ляйен. Евросоюз пообещал помочь Украине с доступом к вакцинам от коронавируса.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир Зеленский