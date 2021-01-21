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Продвижение реформ, рост экономики: Зеленский провел совещание по приоритетам

Киев, Четверг 21 января 2021 20:50
Продвижение реформ, рост экономики: Зеленский провел совещание по приоритетам
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями исполнительной власти. Обсуждали приоритетные вопросы для этой ветки власти на 2021 год.

Об этом сообщает Офис президента.

Совещание прошло при участии главы Верховной рады Дмитрия Разумкова, премьер-министра Дениса Шмыгаля, народных депутатов и глав парламентских комитетов, главы Офиса президента Андрея Ермака, его заместителей и советников.

Основными приоритетами названы ожидаемый прирост экономики, а также согласование законодательства с законами Евросоюза. Отмечается, что Украина планирует пересмотр соглашений Соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Акцент сделан и на сотруничестве с международными партнерами.

Кабинет министров работает над реализацией ипотечной программы для покупки жилья молодежью под 7%. Запланированы также введение именных стипендий и специальных премий.

Ранее сообщалось, что президент Украины получил письмо от президентов Совета Европы и Еврокомиссии - Шарля Мишеля и Урсулы фон дер Ляйен. Евросоюз пообещал помочь Украине с доступом к вакцинам от коронавируса.

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