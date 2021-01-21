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Просування реформ, зростання економіки: Зеленський провів нараду з пріоритетів

Київ, Четвер 21 січня 2021 20:50
Просування реформ, зростання економіки: Зеленський провів нараду з пріоритетів
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками виконавчої влади. Обговорювали пріоритетні питання для цієї гілки влади на 2021 рік.

Про це повідомляє Офіс президента.

Нарада пройшла за участю голови Верховної ради Дмитра Разумкова, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, народних депутатів і голів парламентських комітетів, голови Офісу президента Андрія Єрмака, його заступників і радників.

Основними пріоритетами названі очікуваний приріст економіки, а також узгодження законодавства з законами Євросоюзу. Відзначається, що Україна планує перегляд угод Угода про асоціацію з Євросоюзом. Акцент зроблено й на сотруничестве з міжнародними партнерами.

Кабінет міністрів працює над реалізацією іпотечної програми для покупки житла молоддю під 7%. Заплановано також введення іменних стипендій і спеціальних премій.

Раніше повідомлялося, що президент України отримав лист від президентів Ради Європи та Єврокомісії - Шарля Мішеля і Урсули фон дер Ляйєн. Євросоюз пообіцяв допомогти Україні з доступом до вакцин від коронавірусу.

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