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Продукты и стройматериалы: в Чернигов поступила большая партия помощи

Фото: в Чернигов поступила большая партия помощи (t me)
Автор: Артем Горовенко

В четверг, 7 апреля, в Чернигов была доставлена большая партия гуманитарной помощи, которая включает продуктовые наборы и строительные материалы. Планируется, что новые поставки гуманитарных грузов будут поступать в город ежедневно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram-канале.

"Сегодня (7 апреля, - ред.), по поручению президента Украины Владимира Зеленского и руководителя Офиса президента Андрея Ермака, не ища обходные пути, смогли привезти людям воду, несколько тысяч продуктовых наборов, которых хватит каждой семье на месяц, муку, матрасы и строительные материалы для скорейшего восстановления города", - написал он.

Тимошенко отметил, что во время оккупации власть не оставила город и проводила необходимые меры для эвакуации населения и доставки гуманитарной помощи в условиях очень сложной логистики.

По его словам, от боевых действий больше всего пострадал именно пригород Чернигова. Он будет отстроен в кратчайшие сроки.

Также представители правительства и ОП провели встречу с военными, которые мужественно держали оборону города.

"Чернигов - наша крепость, которая своими "стенами" сохраняла целостность всей страны", - добавил Тимошенко.

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ЧерниговГуманитарная помощь