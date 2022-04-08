Продукты и стройматериалы: в Чернигов поступила большая партия помощи

"Сегодня (7 апреля, - ред.), по поручению президента Украины Владимира Зеленского и руководителя Офиса президента Андрея Ермака, не ища обходные пути, смогли привезти людям воду, несколько тысяч продуктовых наборов, которых хватит каждой семье на месяц, муку, матрасы и строительные материалы для скорейшего восстановления города", - написал он.

Тимошенко отметил, что во время оккупации власть не оставила город и проводила необходимые меры для эвакуации населения и доставки гуманитарной помощи в условиях очень сложной логистики.

По его словам, от боевых действий больше всего пострадал именно пригород Чернигова. Он будет отстроен в кратчайшие сроки.

Также представители правительства и ОП провели встречу с военными, которые мужественно держали оборону города.

"Чернигов - наша крепость, которая своими "стенами" сохраняла целостность всей страны", - добавил Тимошенко.