Продукты Herbalife Nutrition - фавориты премии "Выбор года 2021"

В номинации "Лучшая программа для коррекции и снижения веса" победила неизменная тройка продуктов:

Растительный напиток Алоэ, который поддерживает полезную микрофлору кишечника и стимулирует естественную работу пищеварительной системы.

Протеиновый коктейль Формула 1 - сбалансированная еда в стакане, которой можно заменить полноценный прием пищи, обеспечив организм необходимым набором питательных веществ.

Протеиновая смесь Формула 3, в порции которой содержится 5 граммов высококачественного белка для поддержки мышечной массы и обеспечения более длительного чувства сытости.

В номинации "Лучшие диетические добавки" победили "Формула 2. Комплекс витаминов и минералов для мужчин"*, "Формула 2. Комплекс витаминов и минералов для женщин"*, Комплекс аминокислот Найтворкс*, комплекс, который способствует укреплению и защите сердечно-сосудистой системы Бета Харт*, комплекс полиненасыщенных жирных кислот ЭПК и ДГК в вегетарианской капсуле Гербалайфлайн Макс*.

"Награды "Выбор года" ценны для любого производителя тем, что выбор делают потребители, отдавая голоса за любимые и лучшие продукты, которым они доверяют. Для Herbalife Nutrition очень важно, что из года в год потребитель подтверждает нашу экспертизу и качество продуктов, а уровень доверия к компании остается высоким на протяжении многих лет", - говорит Татьяна Серебряник, директор Herbalife Nutrition Украина.

Победа компании свидетельствует о высокой оценке продукции компании украинскими потребителями. И в этом заслуга всех сотрудников, экспертов по питанию и ученых, а также Независимых Партнеров Herbalife Nutrition, которые помогают клиентам приобщиться к сбалансированному питанию. На протяжении 40 лет цель компании неизменна - делать доступными качественные продукты сбалансированного питания и менять жизнь людей к лучшему.

"Мы рады, что нашу работу оценили так высоко. Это доказывает, что мы движемся в правильном направлении, вдохновляет и стимулирует повышать планку для себя. Наша команда постоянно работает над расширением ассортимента и улучшением формул существующих продуктов. В этом году продуктовая линейка компании расширилась на несколько позиций, среди которых - инновационные продукты с научно доказанной эффективность. Мы презентовали Протеиновый коктейль Формула 1 со вкусом нежного шоколада* с улучшенной формулой, без животных белков и лактозы. Стоит отметить и Грин Макс Select*, в составе которого 14 растительных ингредиентов и суперфудов. Оба продукта подходят всем, включая вегетарианцев. Кроме этого, под конец года на украинский рынок вышел уникальный продукт - Коллаген Бьюти Комплекс. В его составе - активные компоненты для поддержания красоты, витамины и минералы, которые увлажняют кожу изнутри и борются с видимыми признаками старения**. Но мы не останавливаемся и обещаем, что и в 2022-м будем продолжать радовать своих потребителей новыми качественными востребованными продуктами", - отметила Татьяна Серебряник.

Международный фестиваль-конкурс "Выбор года" ежегодно определяет лучшие в масштабах Украины товары и услуги путем всеукраинского исследования потребительских предпочтений и оценки качества товаров.

*Диетическая добавка. Не есть лекарственным средством.

** В соответствии с информацией на этикетке продукта. Биотин, йод, витамин А и цинк для поддержания кожи в нормальном состоянии. Биотин, селен и цинк помогают поддерживать волосы в нормальном состоянии. Селен и цинк способствуют поддержанию ногтей в нормальном состоянии.

напомним, Herbalife Nutrition (NYSE: HLF) - это глобальная компания, которая с 1980 года меняет жизнь людей, благодаря сбалансированным продуктам питания и проверенным бизнес возможностям для своих Независимых Дистрибьюторов.

Компания предлагает высококачественные продукты питания, эффективность которых подтверждена клиническими испытаниями. Сегодня продукция Herbalife Nutrition реализуется в более чем 90 странах мира с помощью Независимых Партнеров, которые обеспечивают клиентам индивидуальное сопровождение и вдохновляют на здоровый и активный образ жизни.

Благодаря глобальной кампании по борьбе с голодом, Herbalife Nutrition также стремится обеспечить питание и образование нуждающимся сообществам во всем мире.