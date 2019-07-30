Большие супермаркеты обязали установить туалеты с 1 августа

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

Как отметил Парцхаладзе, Государственные строительные нормы предполагают обязательное наличие туалетов в больших супермаркетах. Речи идет о всех новых и реконструированных крупных супермаркетах с торговой площадью 2500 квадратных метров и более.

"1 санитарный прибор на 600 кв. метров торговой площади, но не менее 4-х санитарных приборов на объект. Кабины должны быть обязательно отдельно для мужчин и для женщин, также должны быть универсальные туалеты для удобного пользования маломобильными группами населения. В таких санузлах должны быть обязательные повивальные столики для младенцев", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/lev.partskhaladze

Предполагается, что все эти изменения позволят повысить комфорт посетителей крупных супермаркетов и гипермаркетов.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ обнародовало законопроект по недостроям и направило его в центральные органы власти на согласование. В законопроекте о недостроях предлагается фактически по принципу банкротства очищать эти предприятия и все оставшееся имущество передавать местным органам власти.