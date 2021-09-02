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Без продуктов и лекарств: на Афганистан надвигается гуманитарная катастрофа

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Четверг 02 сентября 2021 06:17
Без продуктов и лекарств: на Афганистан надвигается гуманитарная катастрофа Фото: Афганистан на грани гуманитарной катастрофы (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Афганистан находится на грани гуманитарной катастрофы. Несмотря на то, что ООН и партнеры продолжают делать все возможное, чтобы ее избежать, они не смогут это сделать без твердой и щедрой международной поддержки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова координатора предоставляемой ООН гуманитарной помощи афганцам Рамиза Алакбарова.

Он отметил, что в стране наблюдается острая нехватка продовольствия - "больше половины афганцев не знают утром, удастся ли им сегодня поесть". Кроме того, Афганистан нуждается в медикаментах.

Аэропорт афганской столицы Кабула закрыт, однако, по словам представителя ООН, организация и ее партнеры находят другие пути доставки гуманитарной помощи.

Так, грузы доставляют автотранспортом из Пакистана, а на днях в Мазар-и-Шариф - четвертый по величине город Афганистана - прибыл первый самолет с 37,5 тоннами медикаментов.

"Они рассчитаны на 200 тыс. человек и будут доставлены в 20 больниц. В страну доставлено 600 тонн продовольствия. Оно особенно нужно детям, половина которых скоро окажется на грани истощения", - сказал Алакбаров.

Напомним, что в Одессу прибыли 133 беженца из Афганистана, которых эвакуировали в Украину.

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