Продукти в Україні дорожчають. Що буде з цінами та як можна зекономити

Молочна продукція

Сезонність та збільшення виробничих витрат позначаться на вартості молокопродуктів – вона може зрости.

За словами аналітика УКАБ, на ринку в найближчі тижні можливе невелике збільшення закупівельних цін на молочну сировину для переробних комплексів.

До того ж в холодний період збільшуються деякі виробничі витрати, які позначаться на собівартості виробництва молока та молочних продуктів. Також відбувається сезонне зменшення обсягів надоїв, що впливатиме на ціни.

За останній місяць вартість молока поступово зростає. До прикладу, на 4 жовтня середня ціна по супермаркетах складає 39,74 грн за пакет 900 мл ("Яготинське" 2,6%) проти 37,36 грн на 4 вересня. Молоко "Простонаше" 1% подорожчало за місяць майже на 10 грн. Середня ціна змінилася від 33,18 грн до 42,91 грн за 900 мл. Такі дані наводить портал Мінфін.

М'ясо, птиця, яйця

Ціни на свинину є високими та будуть триматися на такому рівні. Цей вид м'яса має великий попит, адже на ринку обмежена пропозиція через зменшення поголів'я, а імпорт ще дорожчий. Переважна більшість продукції наразі є українською.

Свиняча лопатка коштує 189,9 грн/кг у мережі Varus, у магазинах Novus акційна ціна складає 169,9 грн/кг, в МегаМаркеті – 198 грн/кг.

На ціни всіх продуктів тваринництва впливає збільшення вартості енергоресурсів.

За словами Максима Гопки, особливо цей фактор позначається на вартості м’яса птиці та яєць – в структурі собівартості вирощування м’яса птиці від 7 до 12% займає електроенергія. Тож із більшим використанням електрики буде зростати й ціна продукції.

Фото: вартість яєць зростатиме з огляду на високі ціни енергоресурсів (Getty Images)

Яйця вже суттєво подорожчали. За останній місяць середня ціна зросла на 7,8 грн/десяток. Яйця курячі С1 "Квочка" по супермаркетах коштують в середньому 53,8 грн/десяток (ціна на 4 вересня становила 46 грн/десяток).

Вартість курятини також росте. За місяць ціна підвищилась в середньому на 6 грн за 1 кг м'яса курячого стегна. Зараз у Novus його можна купити за 96,99 грн/кг, у Varus ціна є ще вищою – 112,9 грн/кг, в АТБ фасоване стегно курятини коштує 119,99 грн/кг.

Овочі

Вартість овочів борщового набору залишається на доступному рівні та найближчим часом буде стабільною.

Збір картоплі закінчується, що стабілізує ціни. Крім того, пропозиція є більшою, порівнюючи з минулим роком. Це відображається на оптових ринках.

Споживачі наразі можуть придбати картоплю за ціною 9-10 грн за кг на ринках та в супермаркетах. Проте до кінця року вартість коренеплоду зросте, хоча і не суттєво. Це буде пов'язано з тим, що в процесі зберігання виробнику потрібно буде перекривати витрати в холодний період часу.

Локальний сезон огірків та томатів в Україні завершився, тому люди вже відчули значний стрибок цін на ці овочі. Збільшення виробничих витрат із настанням холодів впливає їх собівартість.

Огірки зараз коштують в середньому на 15 грн дорожче ніж місяць тому. В АТБ за 1 кг тепличних огірків доведеться заплатити 32,95 грн, а в Varus – 43,9 грн.

Середня ціна на червоні помідори складає 67,94 грн/кг, тоді як 4 вересня вони коштували 33,74 грн/кг по супермаркетах.

Фото: огірки та помідори подорожчали у зв'язку із закінченням локального сезону (Віталій Носач, РБК-Україна)

Яблука цьогоріч дорожчі

Через погодні умови врожай яблук в Україні виявився меншим ніж торік. Їх вартість є вищою на 30-35%. На ціну також вплинуло здорожчання засобів захисту рослин та добрив.

Яблука сорту "Гала" в супермаркетах можна придбати: АТБ – 14,95 грн/кг, Varus – 13,9 грн/кг, Novus – 23,99 грн/кг.

Ціни на яблука повинні протриматися незмінними до нового року, проте з середини зими можливе зростання вартості, каже аналітик УКАБ.

На чому можна заощадити

Чимало українців восени закуповують овочі для зберігання, щоб зекономити кошти на їх купівлю взимку за вищою ціною.

За словами Максима Гопки, дійсно, за останні тижні на оптових ринках фіксується збільшення попиту на продукти, котрі можна зберегти до глибоких холодів.

Найнижчі ціни зараз на картоплю цибулю, моркву, тому їми й запасається населення перед зимою, аби заощадити в середньостроковій перспективі.

"Зекономити хоче кожен, проте треба розрахувати або зауважити всі моменти, щоб не вийшло навпаки", – наголосив експерт у коментарі РБК-Україна.

Запаси варто робити лише в разі створення умов зберігання, щоб продукція не зіпсувалась (забезпечити відповідну температуру, вологість, захист від шкідників тощо).

Також варто зазначити, що на тенденції вартості деяких продуктів впливатиме й імпорт. Ближче до кінця року на прилавках може з'явитися трошки більше продукції з-за кордону, що буде певною мірою змінювати ціни.

Важливо пам’ятати й про націнку, яка створюється супермаркетами, адже на кожну продукцію й у кожному магазині вона є різною.