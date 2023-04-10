Продукти дорожчать. Що вдарило по гаманцю найбільше та чи чекати спаду цін

Що та чому подорожчало

"Дійсно, можна констатувати, що є подорожчання продуктів харчування. Треба перш за все зазначити, що це подорожчання є інфляційним, воно в межах інфляції гривневої, яка на жаль відбулася минулого року", - пояснив Висоцкий.

За його словами, є певні продукти з незначним подорожчанням. Наприклад, ціни на борошно зросли не більше ніж на 10-11%. Також не критичним є зростання вартості молочних та м'ясних продуктів.

"На жаль, найбільше подорожчання - це яйця, тут було багато факторів, в тому числі руйнування окупантами великих птахофабрик", - зазначили у відомстві.

Окрім інфляції, на зростання цін вплинули енергетичні виклики та девальвація.

Що буде з цінами на яйця

У Міністерстві агрополітики зазначають, що робота над збільшенням виробництва яєць розпочалася ще восени, але через проблеми в енергетичній сфері, спричинені обстрілами з боку РФ, цей ріст призупинився. Наразі виробництво максимально нарощується і ціни на яйця підуть на спад вже у квітні.

"Буквально після Великодня вже піде тренд до зниження, який триватиме майже до середини літа і таких дорогих яєць не буде. Здешевшання розпочнеться буквально з кінця квітня. Ми наразі бачимо, що це (здешевшання, - ред.) буде від 20 до 40% в залежності від ситуації на ринку кормів", - додав він.

М'ясо птиці

Висоцький додав, що військові дії нанесли виробництву м'яса птиці менших втрат, ніж яйцям. Є певне здорожчення, але воно не критичне і найближчим часом прогнозується стабільна ситуація.

"З точки зору об'ємів виробництва та цін ніяких здорожчань чи дефіциту не передбачається", - додав він.

Що буде з цінами

Висоцький зазначив, що на ціни овочів борщового набору вплинула війна - овочі вирощувалися на територіях Миколаївської та Херсонської областей, які опинилися в окупації. Також на ціни вплинула і ситуація в енергетиці. Проте наразі ферми в інших регіонах України активно перепрофільовуються на вирощення овочів, збір яких розпочнеться з кінця травня, а влітку та восени - повноцінний збір.

"Тому також можна зазначати, що найскладніший період з точки зору цінової ситуації пройдений", - додав він.

Висоцький також запевняє, що огірків по 200 гривень за кілограм не буде. Він пояснив, що тепличні овочі завжди дорожчі, а ось огірки відкритого ґрунту коштуватимуть пару десятків гривень, а не сотні.