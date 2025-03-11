Продовжила шпигунську діяльність після викриття брата. СБУ затримала агентку ГРУ РФ

СБУ затримала на Донеччині агентку російського ГРУ. Після викриття свого брата-зрадника продовжила шпигунську діяльність для окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Служба безпеки України затримала агентку російської військової розвідки (ГРУ), яка після викриття свого брата-зрадника продовжила шпигунську діяльність на Донеччині. Вона коригувала ракетно-бомбові та артилерійські удари рашистів по захисниках Слов’янська.
Згідно з матеріалами справи, жінка, яка є місцевою жителькою, восени 2024 року допомагала своєму брату, агенту РФ, збирати розвіддані про Сили оборони у місті. Тоді контррозвідка СБУ затримала зрадника та його спільників на території прифронтової громади. Дізнавшись про арешт родича, жінка на деякий час зникла, щоб уникнути правосуддя.
Проте невдовзі її зв'язок з російськими спецслужбами поновився. Куратор з рф запропонував їй продовжити співпрацю, і жінка погодилася. Вона почала обходити місцевість та фіксувати місця зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ для подальшого коригування ворожих ударів.
Фото: Служба безпеки України
Співробітники СБУ викрили агентку, задокументували її злочини та провели комплексні заходи для захисту локацій Сил оборони. Під час обшуку у фігурантки було вилучено мобільний телефон, через який вона підтримувала зв’язок з російським кур’єром - бойовиком "внутрішніх військ ДНР". Особу зрадника вже встановлено.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Контрдиверсійні заходи були проведені співробітниками СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.
Нагадаємо, що СБУ затримала агентку ФСБ у Харкові, яка отруїла військового ЗСУ та готувала вибухівки для терактів. Жінка передавала отруйні речовини під виглядом волонтерської допомоги.
СБУ та Національна поліція затримали російського агента, який планував теракт на півдні України. Спецоперація в Одесі завершилася вилученням компонентів для виготовлення саморобного вибухового пристрою.