Продовження захисту: чи можна виїжджати із Чехії до отримання нової візи

Після онлайн-реєстрації на продовження тимчасового захисту в Чехії треба отримати візову наклейку у відділенні МВС. Візит до департаменту має бути здійснений до 30 вересня 2023 року – до цього часу діятиме продовження тимчасового захисту після онлайн-реєстрації.

Водночас багатьох українців цікавить, чи можна виїжджати із Чехії, поки у них немає нової візової наклейки. На інформаційному порталі для іноземців зазначається:

"Поїздки до інших країн Шенгенської зони можливі лише за наявності дійсного закордонного паспорта та дійсної візової наклейки".

Чехія повідомила інші країни Шенгенської зони про видачу "Підтвердження електронної реєстрації на продовження тимчасового захисту". Проте українцям рекомендують перевіряти умови в'їзду в обрану країну. Спеціальне підтвердження не замінює закордонний паспорт чи візову наклейку.

Українцям варто врахувати:

щоби виїжджати з Чехії без візи, необхідно завантажити, роздрукувати і мати з собою підтвердження про успішну реєстрацію на продовження візи тимчасового захисту;

краще утриматися від поїздок до країн, які не входять до Шенгенської зони (крім України).

Підтвердження про успішну реєстрацію можна знайти у своєму обліковому записі користувача на Інформаційному порталі для іноземців. Документ з’являється після успішної онлайн-реєстрації на продовження тимчасового захисту.