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Продовження УПЛ 19-21 травня: повний розклад матчів туру

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Ужгород, П'ятниця 19 травня 2023 10:25
Продовження УПЛ 19-21 травня: повний розклад матчів туру Фото: "Шахтар" восени переграв "Верес" (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Трьома поєдинками в п'ятницю розпочнеться 27-й тур української Прем'єр-ліги. Його програма триватиме три дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Стартуватиме ігровий день поєдинком на Закарпатті. "Дніпро-1" на ужгородському "Авангарді" прийме "Колос" із Ковалівки. Початок зустрічі о 14:00.

На годину пізніше зустрінуться полтавська "Ворскла" та "Кривбас" із Кривого Рогу. Натомість о 17-й годині прозвучить стартовий свисток для донецького "Шахтаря" і "Вереса" з Рівного. Цей матч відбудеться на полі номінальних гостей.

Перший суботній поєдинок розпочнеться о 13:00. У гості до "Чорноморця" в Одесу завітав закарпатський "Минай". О 14-й годині луганська "Зоря" проекзаменує "Інгулець" із Петрова. Центральний же матч дня відбудеться в Олександрії. Однойменний колектив прийме київське "Динамо".

Неділя ж стане днем дербі. О 15:00 на Київщині розпочнеться битва харківських команд – "Металіста 1925" та "Металіста". Закриватимуть тур о 17-й годині львівські колективи. У статусі господаря "Рух" прийме "Львів".

За чотири тури до кінця чемпіонату в лідерах залишається "Шахтар" (63 очки). "Дніпро-1" відстав лише на два пункти, а третьою іде "Зоря" (58 балів). Усі поєдинки, крім домашніх матчів "Дніпра-1", "Зорі" та "Руха", наживо покаже офіційний транслятор УПЛ – Setanta Sports – на своїх телеканалах і ОТТ-платформі.

Перелік матчів 27-го туру Прем'єр-ліги:

  • "Дніпро-1" – "Колос", 19 травня, 14:00
  • "Ворскла" – "Кривбас", 19 травня, 15:00
  • "Шахтар" – "Верес", 19 травня, 17:00
  • "Чорноморець" – "Минай", 20 травня, 13:00
  • "Зоря" – "Інгулець", 20 травня, 14:00
  • "Олександрія" – "Динамо", 20 травня, 15:00
  • "Металіст 1925" – "Металіст", 21 травня, 15:00
  • "Рух" – "Львів", 21 травня, 17:00

Продовження УПЛ 19-21 травня: повний розклад матчів туру

До слова, раніше нідерландець ван Леувен отримав нагороду УПЛ найкращому тренеру квітня.

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