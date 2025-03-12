Продовження мадридського дербі та супершанс для Зінченка: повний розклад матчів середи в Лізі чемпіонів

У протистояннях на даному етапі змагань беруть участь вісім найкращих команд за підсумками лігового турніру – вони потрапили до 1/8 напряму. З ними грають вісім переможців попереднього раунду плей-офф.

Ігровий день стартує о 19:45 за Києвом. Першими на поле вийдуть футболісти французького "Лілля" та німецької "Боруссії" з Дортмунда.

О 22:00 розпочнуться ще три поєдинки. В Лондоні місцевий "Арсенал" зустрінеться з нідерландським ПСВ. В іншому англійському місті – Бірмінгемі, "Астон Вілла" протистоятиме бельгійському "Брюгге". А в столиці Іспанії продовжать виясняти стосунки два місцевих гранди – "Атлетіко" та "Реал".

Усі ігри покаже медіасервіс MEGOGO – офіційний транслятор турніру в Україні. Перегляд доступний за передплатами "Максимальна" та "Спорт", а також у MEGOPACK XL. Трансляція вечірніх зустрічей розпочинеться з передматчевої студії о 21:00.

Перелік матчів середи в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів:

19:45, "Лілль" – "Боруссія" Д (перший матч – 1:1)

22:00, "Арсенал" – ПСВ (перший матч – 7:1)

22:00, "Астон Вілла" – "Брюгге" (перший матч – 3:1)

22:00, "Атлетіко" – "Реал" (перший матч – 1:2)

Анонс матчів 12 березня

"Лілль" – "Боруссія". Результат першого матчу (1:1) не дає жодній зі сторін переваги. Фахівці і букмекери трохи більш схильні до "Боруссії". Але це буде зустріч приблизно рівних команд. І в такому разі фактор свого поля та підтримка власних уболівальників можуть зіграти вирішальну роль.

"Арсенал" – ПСВ. У боксі боротьбу в цій парі давно вже зупинили б, віддавши "канонірам" перемогу за явною перевагою. В футболі – доводиться грати нікому не потрібні 90 хвилин. У наставника "Арсенала" Мікеля Артети буде чудова можливість перевірити в справі гравців ротації та резерву. Це значить, що хороші шанси розпочати поєдинок у старті та провести на полі достатньо часу має Зінченко.

"Астон Вілла" – "Брюгге". Підопічні Унаї Емері також привезли з Бенілюксу результат, що дозволяє почувати себе спокійно. Не 7:1, як "каноніри", але й 3:1 гостьової переваги – цілком достатньо для спокійного матчу вдома. "Брюгге" здатний на сюрпризи, але відіграти такий рахунок не зможе.

"Атлетіко" – "Реал". "Матрацники" ще ніколи не проходили "Реал" у єврокубках. Зараз є шанс, хоча поразка тиждень тому завдання ускладнює. У "Реала" повернеться в ворота Тібо Куртуа. Вийде на поле в старті й Кілан Мбаппе. Участь француза була під питанням через проблеми зі щиколоткою. Але футболіст пройшов медогляд, який особливих проблем у нього не виявив.