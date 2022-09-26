UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Продовження Ліги націй: хто грає та де дивитися матчі 26 вересня

Фото: Збірна Італії зустрінеться з угорцями в Будапешті (facebook.com/NazionaleCalcio)
Автор: Антон Федорців

Сімома матчами в чотирьох дивізіонах продовжиться у понеділок 6-й тур Ліги націй УЄФА 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Усі поєдинки футбольного вечора стартують о 21:45. Національні команди зіграють останній матч у групах другого розіграшу Ліги націй.

Центральний поєдинок вечора відбудеться у Лондоні. На легендарному "Вемблі" збірна Англії прийме німців у принциповому протистоянні. У паралельній зустрічі квартету A3 переможця групи та учасника "фіналу чотирьох" визначать Угорщина та Італія.

Тим часом у квартеті B3 збірним належить визначити невдаху, що вилетить до Дивізіону C. На одне місце претендують відразу три збірні, а тим часом боснійці достроково оформили підвищення у класі. У групі ж C4 усі поєдинки матимуть товариський характер, оскільки переможець (Грузія) і аутсайдер (Гібралтар) уже визначені.

Після виходу з телевізійного ринку "Медіа Групи Україна" права на трансляцію матчів Ліги націй перейшли до сервісу MEGOGO. Платформа покаже всі поєдинки в прямому ефірі.

Перелік матчів понеділка в 6-му турі Ліги націй:

  • Англія – Німеччина, 21:45
  • Угорщина – Італія, 21:45
  • Чорногорія – Фінляндія, 21:45
  • Румунія – Боснія і Герцеговина, 21:45
  • Гібралтар – Грузія, 21:45
  • Північна Македонія – Болгарія, 21:45
  • Сан-Марино – Естонія, 21:45

До слова, напередодні Хорватія та Нідерланди здобули путівки у плей-офф Ліги націй 2022/23.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна НімеччиниЗбірна АнгліїЗбірна ІталіїЛіга націй