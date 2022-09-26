Продовження Ліги націй: хто грає та де дивитися матчі 26 вересня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

Усі поєдинки футбольного вечора стартують о 21:45. Національні команди зіграють останній матч у групах другого розіграшу Ліги націй.

Центральний поєдинок вечора відбудеться у Лондоні. На легендарному "Вемблі" збірна Англії прийме німців у принциповому протистоянні. У паралельній зустрічі квартету A3 переможця групи та учасника "фіналу чотирьох" визначать Угорщина та Італія.

Тим часом у квартеті B3 збірним належить визначити невдаху, що вилетить до Дивізіону C. На одне місце претендують відразу три збірні, а тим часом боснійці достроково оформили підвищення у класі. У групі ж C4 усі поєдинки матимуть товариський характер, оскільки переможець (Грузія) і аутсайдер (Гібралтар) уже визначені.

Після виходу з телевізійного ринку "Медіа Групи Україна" права на трансляцію матчів Ліги націй перейшли до сервісу MEGOGO. Платформа покаже всі поєдинки в прямому ефірі.

Перелік матчів понеділка в 6-му турі Ліги націй: