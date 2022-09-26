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Продовження Ліги націй: хто грає та де дивитися матчі 26 вересня

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Європа, Понеділок 26 вересня 2022 15:54
Продовження Ліги націй: хто грає та де дивитися матчі 26 вересня Фото: Збірна Італії зустрінеться з угорцями в Будапешті (facebook.com/NazionaleCalcio)
Автор: Антон Федорців

Сімома матчами в чотирьох дивізіонах продовжиться у понеділок 6-й тур Ліги націй УЄФА 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Усі поєдинки футбольного вечора стартують о 21:45. Національні команди зіграють останній матч у групах другого розіграшу Ліги націй.

Центральний поєдинок вечора відбудеться у Лондоні. На легендарному "Вемблі" збірна Англії прийме німців у принциповому протистоянні. У паралельній зустрічі квартету A3 переможця групи та учасника "фіналу чотирьох" визначать Угорщина та Італія.

Тим часом у квартеті B3 збірним належить визначити невдаху, що вилетить до Дивізіону C. На одне місце претендують відразу три збірні, а тим часом боснійці достроково оформили підвищення у класі. У групі ж C4 усі поєдинки матимуть товариський характер, оскільки переможець (Грузія) і аутсайдер (Гібралтар) уже визначені.

Після виходу з телевізійного ринку "Медіа Групи Україна" права на трансляцію матчів Ліги націй перейшли до сервісу MEGOGO. Платформа покаже всі поєдинки в прямому ефірі.

Перелік матчів понеділка в 6-му турі Ліги націй:

  • Англія – Німеччина, 21:45
  • Угорщина – Італія, 21:45
  • Чорногорія – Фінляндія, 21:45
  • Румунія – Боснія і Герцеговина, 21:45
  • Гібралтар – Грузія, 21:45
  • Північна Македонія – Болгарія, 21:45
  • Сан-Марино – Естонія, 21:45

Продовження Ліги націй: хто грає та де дивитися матчі 26 вересня

До слова, напередодні Хорватія та Нідерланди здобули путівки у плей-офф Ліги націй 2022/23.

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