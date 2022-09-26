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Продолжение Лиги наций: кто играет и где смотреть матчи 26 сентября

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Европа, Понедельник 26 сентября 2022 15:54
Продолжение Лиги наций: кто играет и где смотреть матчи 26 сентября Фото: Сборная Италии встретится с венграми в Будапеште (facebook.com/NazionaleCalcio)
Автор: Антон Федорцив

Семь матчей в четырех дивизионах продолжится в понедельник 6-й тур Лиги наций УЕФА 2022/23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Все поединки футбольного вечера стартуют в 21:45. Национальные команды сыграют последний матч в группах второго розыгрыша Лиги наций.

Центральный поединок вечера состоится в Лондоне. На легендарном "Уэмбли" сборная Англии примет немцев в принципиальном противостоянии. В параллельной встрече квартета A3 победителя группы и участника "финала четырех" определят Венгрия и Италия.

Тем временем в квартете B3 сборным предстоит определить неудачника, который вылетит в Дивизион C. На одно место претендуют сразу три сборные, а тем временем боснийцы досрочно оформили повышение в классе. В группе же C4 все поединки будут носить товарищеский характер, поскольку победитель (Грузия) и аутсайдер (Гибралтар) уже определены.

После ухода с телевизионного рынка "Медиа Группы Украина" права на трансляцию матчей Лиги наций перешли к сервису MEGOGO. Платформа покажет все поединки в прямом эфире.

Список матчей понедельника в 6-м туре Лиги наций:

  • Англия – Германия, 21:45
  • Венгрия – Италия, 21:45
  • Черногория – Финляндия, 21:45
  • Румыния – Босния и Герцеговина, 21:45
  • Гибралтар – Грузия, 21:45
  • Северная Македония – Болгария, 21:45
  • Сан-Марино – Эстония, 21:45

Продолжение Лиги наций: кто играет и где смотреть матчи 26 сентября

К слову, накануне Хорватия и Нидерланды завоевали путевки в плей-офф Лиги наций 2022/23.

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