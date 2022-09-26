Продолжение Лиги наций: кто играет и где смотреть матчи 26 сентября
Семь матчей в четырех дивизионах продолжится в понедельник 6-й тур Лиги наций УЕФА 2022/23.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
Все поединки футбольного вечера стартуют в 21:45. Национальные команды сыграют последний матч в группах второго розыгрыша Лиги наций.
Центральный поединок вечера состоится в Лондоне. На легендарном "Уэмбли" сборная Англии примет немцев в принципиальном противостоянии. В параллельной встрече квартета A3 победителя группы и участника "финала четырех" определят Венгрия и Италия.
Тем временем в квартете B3 сборным предстоит определить неудачника, который вылетит в Дивизион C. На одно место претендуют сразу три сборные, а тем временем боснийцы досрочно оформили повышение в классе. В группе же C4 все поединки будут носить товарищеский характер, поскольку победитель (Грузия) и аутсайдер (Гибралтар) уже определены.
После ухода с телевизионного рынка "Медиа Группы Украина" права на трансляцию матчей Лиги наций перешли к сервису MEGOGO. Платформа покажет все поединки в прямом эфире.
Список матчей понедельника в 6-м туре Лиги наций:
- Англия – Германия, 21:45
- Венгрия – Италия, 21:45
- Черногория – Финляндия, 21:45
- Румыния – Босния и Герцеговина, 21:45
- Гибралтар – Грузия, 21:45
- Северная Македония – Болгария, 21:45
- Сан-Марино – Эстония, 21:45
К слову, накануне Хорватия и Нидерланды завоевали путевки в плей-офф Лиги наций 2022/23.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.