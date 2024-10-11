Продовження Ліги націй 11 жовтня: повний розклад матчів п'ятниці
Сезон 2024/25 Ліги націй УЄФА продовжиться вісьмома поєдинками в різних куточках Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
Новий ігровий день третього туру розпочнеться о 19:00 за київським часом. Збірна Естонії в Таллінні прийме Азербайджан.
Ще сім поєдинків запланували на 22:00. У рамках Дивізіону A національна команда Німеччини гостюватиме в Боснії і Герцеговині, а збірна Угорщини зустрінеться з Нідерландами. Тим часом національна команда Ісландії на острові прийме Уельс у групі B4.
Збірна Туреччини проекзаменує Чорногорію в Самсуні, а національна команда України в польській Познані прийме Грузію. У групі "синьо-жовтих" збірна Чехії зустрінеться з Албанією. Національна команда Словаччини в Братиславі прийме Швецію.
Офіційний транслятор на території України – медіасервіс MEGOGO – покаже всі поєдинки. Перегляд буде доступний для передплат "Максимальна" та "Спорт". У цифровому мовленні T2 безкоштовно покажуть матч національної команди України проти збірної Грузії телеканали "Суспільне" (регіональні) та "MEGOGO Спорт".
Перелік матчів п'ятниці в 3-му турі Ліги націй 2024/25:
- Естонія – Азербайджан, 19:00
- Боснія і Герцеговина – Німеччина, 21:45
- Угорщина – Нідерланди, 21:45
- Ісландія – Уельс, 21:45
- Туреччина – Чорногорія, 21:45
- Україна – Грузія, 21:45
- Чехія – Албанія, 21:45
- Словаччина – Швеція, 21:45
До слова, раніше підготували анонс поєдинку України та Грузії в Лізі націй.
Нагадаємо, напередодні Англія зазнала поразки від збірної Греції в Лізі націй.
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