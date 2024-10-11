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Продовження Ліги націй 11 жовтня: повний розклад матчів п'ятниці

Європа, П'ятниця 11 жовтня 2024 13:24
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Продовження Ліги націй 11 жовтня: повний розклад матчів п'ятниці Фото: "Помаранчеві" приїхали в Будапешт (facebook.com/onsoranje)
Автор: Антон Федорців

Сезон 2024/25 Ліги націй УЄФА продовжиться вісьмома поєдинками в різних куточках Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Новий ігровий день третього туру розпочнеться о 19:00 за київським часом. Збірна Естонії в Таллінні прийме Азербайджан.

Ще сім поєдинків запланували на 22:00. У рамках Дивізіону A національна команда Німеччини гостюватиме в Боснії і Герцеговині, а збірна Угорщини зустрінеться з Нідерландами. Тим часом національна команда Ісландії на острові прийме Уельс у групі B4.

Збірна Туреччини проекзаменує Чорногорію в Самсуні, а національна команда України в польській Познані прийме Грузію. У групі "синьо-жовтих" збірна Чехії зустрінеться з Албанією. Національна команда Словаччини в Братиславі прийме Швецію.

Офіційний транслятор на території України – медіасервіс MEGOGO – покаже всі поєдинки. Перегляд буде доступний для передплат "Максимальна" та "Спорт". У цифровому мовленні T2 безкоштовно покажуть матч національної команди України проти збірної Грузії телеканали "Суспільне" (регіональні) та "MEGOGO Спорт".

Перелік матчів п'ятниці в 3-му турі Ліги націй 2024/25:

  • Естонія – Азербайджан, 19:00
  • Боснія і Герцеговина – Німеччина, 21:45
  • Угорщина – Нідерланди, 21:45
  • Ісландія – Уельс, 21:45
  • Туреччина – Чорногорія, 21:45
  • Україна – Грузія, 21:45
  • Чехія – Албанія, 21:45
  • Словаччина – Швеція, 21:45

Продовження Ліги націй 11 жовтня: повний розклад матчів п'ятниці

До слова, раніше підготували анонс поєдинку України та Грузії в Лізі націй.

Нагадаємо, напередодні Англія зазнала поразки від збірної Греції в Лізі націй.

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