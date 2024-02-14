Продовження Ліги чемпіонів 14 лютого: повний розклад матчів середи

На стадії 1/8 фіналу стартують ще чотири команди. Початок обох матчів запланований на 22:00 за київським часом.

У столиці Італії "Лаціо" прийме мюнхенську "Баварію". Римляни на груповому етапі турнірі залишили позаду роттердамський "Фейєнорд" і "Селтік" із Глазго. Натомість німецький гранд спокійно виграв квартет із "Копенгагеном", стамбульським "Галатасараєм" і англійським МЮ.

Натомість до столиці Франції завітав іспанський "Реал Сосьєдад". Місцевий "Парі Сен-Жермен" трохи несподівано фінішував другим у "групі смерті", де також змагалися "Боруссія" з Дортмунда, "Мілан" і англійський "Ньюкасл". Зате "Сосьєдад" розділив лаври переможця з міланським "Інтером".

Усі поєдинки показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Там переглянути матчі наживо можна в підписках "Максимальна" та "Спорт". Також трансляцію буде доступна користувачам Volia TV через канали "MEGOGO Футбол".

Перелік матчів вівторка в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: