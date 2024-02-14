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Продовження Ліги чемпіонів 14 лютого: повний розклад матчів середи

Фото: Харрі Кейн прагне підкорити Вічне місто (facebook.com/fcbayern.en)
Автор: Антон Федорців

Плей-офф Ліги чемпіонів 2023/24 продовжиться у середу двома матчами. Поєдинки приймуть Рим і Париж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

На стадії 1/8 фіналу стартують ще чотири команди. Початок обох матчів запланований на 22:00 за київським часом.

У столиці Італії "Лаціо" прийме мюнхенську "Баварію". Римляни на груповому етапі турнірі залишили позаду роттердамський "Фейєнорд" і "Селтік" із Глазго. Натомість німецький гранд спокійно виграв квартет із "Копенгагеном", стамбульським "Галатасараєм" і англійським МЮ.

Натомість до столиці Франції завітав іспанський "Реал Сосьєдад". Місцевий "Парі Сен-Жермен" трохи несподівано фінішував другим у "групі смерті", де також змагалися "Боруссія" з Дортмунда, "Мілан" і англійський "Ньюкасл". Зате "Сосьєдад" розділив лаври переможця з міланським "Інтером".

Усі поєдинки показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Там переглянути матчі наживо можна в підписках "Максимальна" та "Спорт". Також трансляцію буде доступна користувачам Volia TV через канали "MEGOGO Футбол".

Перелік матчів вівторка в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів:

  • "Лаціо" – "Баварія", 22:00
  • ПСЖ – "Реал Сосьєдад", 22:00

 

До слова, напередодні "Реал" із перформансом Луніна здолав РБ "Лейпциг" на виїзді.

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