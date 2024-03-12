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Продовження Ліги чемпіонів 12 березня: повний розклад матчів вівторка

Фото: "Каноніри" залишаються фаворитом протистояння з "Порту" (facebook.com/Arsenal)
Автор: Антон Федорців

Розіграш Ліги чемпіонів УЄФА 2023/24 у вівторок продовжиться черговими матчами-відповідями 1/8 фіналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Поєдинки в Лондоні та Барселоні заплановані на вечір. Обидва матчі розпочнуться о 22:00 за київським часом.

Лондонський "Арсенал" на домашній арені прийме віце-чемпіона Португалії "Порту". "Дракони" приїхали на Альбіон із мінімальною перемогою в активі. На Піренеях єдиний забитий м'яч у доданий арбітром час оформив бразилець Галено.

Ще більше інтриги в протистоянні "Барселони" та італійського "Наполі". Перший матч команд завершився нічиєю 1:1. На арені "Дієго Армандо Марадона" голами відзначилися провідні бомбардири чемпіонів Іспанії та Італії – Лєвандовскі та Осімхен.

Усі поєдинки показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Там переглянути матчі наживо можна в підписках "Максимальна" та "Спорт". Також трансляцію буде доступна користувачам Volia TV через канали "MEGOGO Футбол".

Перелік матчів вівторка в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів:

  • "Арсенал" – "Порту", 22:00
  • "Барселона" – "Наполі", 22:00

 

До слова, раніше пригадали появу терміну "Неверкузен" щодо "Байєра" в чемпіонських перегонах Бундесліги.

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