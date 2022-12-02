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Продовження ЧС-2022: розклад матчів групового етапу Мундіалю 2 грудня

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Вакра, П'ятниця 02 грудня 2022 11:45
Продовження ЧС-2022: розклад матчів групового етапу Мундіалю 2 грудня Фото: Корейці та уругвайці досі претендують на плей-офф Кубка світу (facebook.com/aufoficial)
Автор: Антон Федорців

Останні два квартети основного раунду чемпіонату світу-2022 у Катарі в п'ятницю з'ясують долю путівок до 1/8 фіналу змагань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

На 2 грудня запланували чотири матчі в групах G і H. Наразі шість збірних претендують на два місця в плей-офф, а збірні Бразилії та Португалії вибороли право зіграти в 1/8 фіналу достроково.

О 17:00 національні команди Гани та Уругваю розпочнуть поєдинок у Вакрі. У паралельному матчі квартету португальська збірна зустрінеться з Південною Кореєю. Перед фінальним туром африканці мають найкращі шанси на успіх (3 очки), а представники Південної Америки та Азії (по балу) зобов'язані перемагати.

Натомість о 21 годині імовірно другий склад збірної Бразилії протистоятиме Камеруну в Лусаїлі. Африканській команді треба лише перемагати та сподіватися на прийнятний рахунок в іншому матчі. У катарській столиці зійдуться Швейцарія (3 очки) та збірна Сербії (1 пункт).

"Суспільне" та MEGOGO транслюють матчі наживо та в записі. Трансляції будуть доступні на регіональних телеканалах (наприклад, "Суспільне Київ") і платформі "Суспільне Спорт". В ефірі "Радіо Промінь" ітимуть радіотрансляції матчів.

Перелік матчів 2 грудня на чемпіонаті світу-2022:

  • Гана – Уругвай, 2 грудня, 17:00
  • Республіка Корея – Португалія, 2 грудня, 17:00
  • Камерун – Бразилія, 2 грудня, 21:00
  • Сербія – Швейцарія, 2 грудня, 21:00

До слова, напередодні збірна Марокко несподівано перемогла в групі F катарського Мундіалю.

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