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Продолжение ЧМ-2022: расписание матчей группового этапа Мундиаля 2 декабря

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Вакра, Пятница 02 декабря 2022 11:45
Продолжение ЧМ-2022: расписание матчей группового этапа Мундиаля 2 декабря Фото: Корейцы и уругвайцы по-прежнему претендуют на плей-офф Кубка мира (facebook.com/aufoficial)
Автор: Антон Федорцив

Последние два квартета основного раунда чемпионата мира-2022 в Катаре в пятницу выяснят судьбу путевок в 1/8 финала соревнований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

На 2 декабря запланировали четыре матча в группах G и H. В настоящее время шесть сборных претендуют на два места в плей-офф, а сборные Бразилии и Португалии завоевали право сыграть в 1/8 финала досрочно.

В 17:00 национальные команды Ганы и Уругвая начнут поединок в Вакре. В параллельном матче квартета португальская сборная встретится с Южной Кореей. Перед финальным туром у африканцев шансы на успех получше (3 очка), а представители Южной Америки и Азии (по баллу) обязаны побеждать.

В 21 час предположительно второй состав сборной Бразилии будет противостоять Камеруну в Лусаиле. Африканской команде нужно побеждать и надеяться на приемлемый счет в другом матче. В катарской столице сойдутся Швейцария (3 очка) и сборная Сербии (1 пункт).

"Суспильне" и MEGOGO транслируют матчи в прямом эфире и в записи. Трансляции будут доступны на региональных телеканалах (например, "Суспильне Киев") и платформе "Суспильне Спорт". В эфире "Радио Проминь" будут идти радиотрансляции матчей.

Список матчей 2 декабря на чемпионате мира-2022:

  • Гана – Уругвай, 2 декабря, 17:00
  • Республика Корея – Португалия, 2 декабря, 17:00
  • Камерун – Бразилия, 2 декабря, 21:00
  • Сербия – Швейцария, 2 декабря, 21:00

К слову, накануне сборная Марокко неожиданно победила в группе F катарского Мундиаля.

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