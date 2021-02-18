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Продолжительность жизни в США во время пандемии упала максимально со Второй мировой

Автор: Александр Белоус

Ожидаемая продолжительность жизни в США в первом полугодие 2020 года сократилась на один год. Предварительную статистику публикуют Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Об этом сообщает Associated Press

"Это огромное снижение. В последний раз такое снижение наблюдалось в годы Второй мировой войны, в 1940-е", - заявил Роберт Андерсон, который курирует эту статистику в CDC.

Эксперты в области здравоохранения отмечают, что это показывает глубокое влияние COVID-19 не только на смертность непосредственно из-за инфекции, но и от сердечных заболеваний, рака и других болезни. Уже известно, что 2020 год был самым смертоносным годом в истории США, когда впервые умерло 3 млн человек.

Под ожидаемой продолжительностью жизни понимается предполагаемая средняя продолжительность жизни младенца, родившегося сегодня. В первой половине прошлого года она составила 77,8 года, что на год меньше 78,8 года в 2019 году. Для мужчин этот показатель составил 75,1 года, для женщин - 80,5 лет.

Продолжительность жизни чернокожих американцев сократилась на 2,7 года и составила 72 года. Она сократилась на 1,9 года для латиноамериканцев, составив 79,9 года, и на 0,8 года для белых, составив 78 лет.

"Чернокожие и латиноамериканцы по всей территории Соединенных Штатов Америки несут основную тяжесть этой пандемии", - сказал Биббинс-Доминго, исследователь справедливости в отношении здоровья из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Напомним, в начале февраля. с Соединенных Штатах количество людей, которые вакцинировались от COVID-19, превысило число заболевших с начала пандемии. С начала вакцинации одну или две дозы препарата от коронавируса получили уже 26,5 млн американцев.

Как сообщало РБК-Украина, с начала пандемии в мире заразились коронавирусом более 100 млн человек. Среди лидеров - США, Индия и Бразилия.

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