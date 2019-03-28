Продолжительность лета в Киеве выросла до четырех месяцев

Средняя продолжительность метеорологического лета в Киеве в XXI веке увеличилась в неделю и достигает 124 дней, т. е. четырех месяцев. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

В обсерватории отмечают, что самым длинным было лето 2012 года, которое продолжалось 166 дней с 25 апреля до 8 октября.

Согласно методологии, начало метеорологического лета фиксируется, когда среднесуточная температура превышает 15 градусов тепла.

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Обсерватория публикует эти данные в связи с заявлением, которое сделала Вазира Мартазинова, заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института. Она сообщила, что климатические изменения привели к тому, что лето в Украине стало значительно короче. Мартазинова отметила, что лето начинается с середины июня и заканчивается в августе - с 15 августа до 1 сентября.

Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории, метеорологическая весна в этом году пришла в Киев 4 марта - на неделю раньше климатической нормы. Метеорологическая зима длилась с 13 ноября по 3 марта - всего 111 дней. Это на шесть дней дольше климатической нормы.