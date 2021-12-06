ru ua
Пн, 06 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Продолжение истерики": у Путина отреагировали на возможные санкции США

Новина українською →
Москва, Понедельник 06 декабря 2021 19:23
"Продолжение истерики": у Путина отреагировали на возможные санкции США Фото: президент РФ Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал пакет санкций, который готовят США против Москвы из-за Украины, продолжением "информационной истерики".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Это не новости, а продолжение информационной истерики, которую мы в эти дни наблюдаем в СМИ", - цитирует агентство ответ Пескова на вопрос о том, как могут сказаться на предстоящих 7 декабря переговорах президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена сообщения СМИ о подготовке американской стороной нового пакета санкций.

Напомним, ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил о разработанном США "чертовски агрессивном пакете" санкций против России в случае вторжения в Украину.

Отметим, что о разработке жестких санкций против России в Вашингтоне заявили в преддверии переговоров Байдена и Путина. Виртуальная встреча президентов состоится уже завтра, 7 декабря. Ожидается, что американский лидер попытается отговорить Путина от вторжения в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Санкции
NEWS
У Путина назвали способ снять напряженность на Донбассе
У Путина назвали способ снять напряженность на Донбассе
DAILY
Старый новый курс. Как Тимошенко и "Батькивщина" хотят вернуться к власти
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Старый новый курс. Как Тимошенко и "Батькивщина" хотят вернуться к власти