Продолжается рассмотрение дела о погроме киосков на Дарынке

Адвокат одного из задержанных заявил ходатайство о взятии на поруки

Деснянский районный суд Киева начал рассмотрение дела относительно событий на Дарынке в отношении задержанных - Романа Шевченко и Ярослава Ткаченко. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

Роману Шевченко инкриминируют статью 296 часть 4. Интересы Ткаченко в Деснянском суде Киева представляет адвокат Василий Горлыч. Прокуратура просит избрать обоим задержанным меру пресечения в виде домашнего ареста.

В коридоре суда и у здания суда дежурят правоохранители, охрана усилена. Зал судебных заседаний полон активистами и журналистами.



Подозреваемый Ткаченко заявляет, что правоохранители его били и демонстрирует синяки. Он сообщил, что у него трое детей.

Отметим, сейчас продолжается судебное заседание по второму задержанному - Павлу Морозу.

Адвокат Мороза Василий Горлыч зачитал заявление нардепа Белецкого, который хочет взять Мороза на поруки.

"Хочу зачитать обязательства и заявление о взятии под личное поручительство Мороза народным депутатом", - заявил адвокат.

Фото: судебное заседание (РБК-Украина)

Отметим, в Киеве в воскресенье, 27 мая, представители организации "С14" начали громить киоски на рынке возле станции метро "Лесная", где днем ранее избили военного пенсионера за замечание. Далее имело место противостояние с правоохранителями. Полиция применила против нарушителей слезоточивый газ.

Напомним, на территории торгового центра "Bazar" злоумышленник избил военного пенсионера и исчез. Впоследствии его задержали. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы. Сегодня ему избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.