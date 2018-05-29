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Триває розгляд справи щодо погрому кіосків на Даринку

НовиниНадзвичайні події    29.05.2018 - 16:14
Фото: судове засідання (РБК-Україна)
Фото: судове засідання (РБК-Україна)

Адвокат одного з затриманих заявив клопотання про взяття на поруки

Деснянський районний суд Києва розпочав розгляд справи щодо подій на Даринку відносно затриманих - Романа Шевченка і Ярослава Ткаченко. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

Роману Шевченко інкримінують статтю 296 частину 4. Інтереси Ткаченка у Деснянському суді Києва представляє адвокат Василь Горлич. Прокуратура просить обрати обом затриманим запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

В коридорі суду та біля будівлі суду чергують правоохоронці, охорона посилена. Зал судових засідань сповнений активістами та журналістами.

Підозрюваний Ткаченко заявляє, що правоохоронці його били та демонструє синці. Він повідомив, що у нього троє дітей.

Зазначимо, наразі триває судове засідання по другому затриманому - Павлу Морозу.

Адвокат Мороза Василь Горлич зачитав заяву нардепа Білецького, який бажає взяти Мороза на поруки.

"Хочу зачитати зобов’язання та заяву про взяття на особисту поруку Мороза народним депутатом", - заявив адвокат.

 

Фото: судове засідання (РБК-Україна)

Зазначимо, у Києві в неділю, 27 травня, представники організації "С14" почали громити кіоски на ринку біля станції метро "Лісова", де днем ​​раніше побили військового пенсіонера через зауваження. Далі мало місце протистояння з правоохоронцями. Поліція застосувала проти порушників сльозогінний газ.

Нагадаємо, на території торгівельного центру "Bazar" зловмисник побив військового пенсіонера та зник. Згодом його затримали. Чоловікові загрожує до чотирьох років позбавлення волі. Сьогодні йому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

 

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Теги публікації: избиение, пенсионеры, Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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