Продление работы ресторанов на Новый год не повлияет на заболеваемость, - Рубан

Продление работы кафе, баров и ресторанов в новогоднюю ночь не спровоцирует рост заболеваемости коронавирусом. При этом заведения общественного питания должны соблюдать противоэпидемические мероприятия.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

"На Новый год - это праздник, необходимо чтобы люди отдохнули и то, что это будет не тот процент, который даст срез заболеваемости - это однозначно", - сказал он.

В то же время, по мнению Рубана, решение правительства о закрытии заведений общественного питания с 8 января является правильным.

"Это правильное и взвешенное научно обоснованное решение, когда почти первый раз прислушиваются к врачам-эпидемиологам о пиковой нагрузке при острых респираторных инфекциях и прекращении социальной активности на три недели", - пояснил Рубан.

Напомним, сегодня Кабинет министров принял решение о продлении карантина до конца зимы. Карантин будет официально продлен после опубликования соответствующего постановления.

Кроме того, правительство решило усилить карантинные ограничения 8 января. Усиленный карантин, как планирует Кабмин, будет действовать до полуночи 25 января.