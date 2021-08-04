Продление программы на полгода и получение 2,3 млрд долларов: что обсуждает Украина с МВФ

Как отмечается в материале, действующая программа на 5 млрд долларов, заключенная в июне 2020 года, рассчитана на 18 месяцев и завершается в декабре 2021 года.

При этом второй транш по программе на 700 млн долларов может быть выделен только после финального голосования за госбюджет 2022 года.

После второго транша из общей суммы останется не выбрано еще около 2,3 млрд долларов, которые и будут разбиты до июня 2022 года.

По информации РБК-Украина, вопрос новой программы с МВФ пока не обсуждается.