Продление пошлины на экспорт металлолома позволит сохранить экологический курс ЕС, - нардеп

Принятие законопроекта о продлении пошлины на экспорт металлолома на 5 лет (№5175) позволит Украине сохранить европейский экологический курс.
Об этом написал народный депутат, член парламентского комитета по вопросам экономического развития, один из соавторов законопроекта Дмитрий Кисилевский в Facebook.
"Металлургия - фундаментальная отрасль украинской экономики, которая формирует 10% ВВП. Металлолом - сырье, без которого невозможно производить металл ни в одной из существующих технологий. А если принимать во внимание Европейский зеленый курс, то важность металлолома становится еще выше. Ведь его использование позволяет снизить выбросы СО2", - написал Кисилевский.
Он также напомнил, что введение пошлины на вывоз лома в 2016 году позволило преодолеть дефицит этого важного для металлургической отрасли сырья и обеспечило стабильную работу предприятий.
"За 4,5 года действия пошлины дефицит лома удалось преодолеть. Предприятия перестали останавливаться из-за нехватки сырья. Люди работали и получали заработную плату, государство получало налоги. Без пошлины под угрозой окажутся около 25 тысяч рабочих мест в ГМК и около 1 млрд грн налоговых поступлений", - подчеркнул Кисилевский.
Депутат также отметил, что для страны экспорт готовой продукции гораздо более выгоден, чем экспорт сырья.
"Тонна вывезенного на экспорт лома дает чуть менее 2 тыс. грн поступлений в бюджет. Тонна лома, переработанная в сталь в Украине, дает более 8 тыс. грн налогов. Переработка дает занятость. В случае с ГМК - занятость сотен тысяч людей", - пояснил Кисилевский.
Напомним, ранее народный депутат, член комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер заявила, что сохранение пошлины на экспорт металлолома является стратегической задачей государства, и Верховная рада должна как можно быстрее принять соответствующий закон.
Руководитель Центра развития рыночной экономики CMD-Ukraine Игорь Гужва приводил цифры, согласно которым продление действия экспортной пошлины на металлолом позволит сохранить 25 тысяч рабочих мест, и создать еще свыше 3 тысяч мест. Если же закон не будет принять, все эти люди останутся без работы.
1 марта в Верховной раде зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в раздел II "Заключительные и переходные положения ЗУ "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке" (№5175), которым предлагается продлить действие экспортной пошлины на металлолом на 5 лет.